मनपा स्कूल के 1,200 विद्यार्थियों को जूते वितरित

बापूनगर क्षेत्र की नगर शिक्षा समिति की बापूनगर हिंदी शाला 1,200 विद्यार्थियों को जूते वितरित किए गए। ट्रांसपोर्टर अनिल बेनीवाल ने अपनी बेटी की जन्म दिवस पर संवेदना चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से यह वितरण किया। विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों ने नए जूते पाकर खुशी जताई।
ट्रस्ट के अध्यक्ष जोगेन्द्रसिंह ने कहा कि ऐसी पहल से बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ता है और पढ़ाई में रुचि बढ़ती है। उन्होंने इस कार्य की सराहना की। । समारोह में ट्रस्ट के अध्यक्ष जोगेन्द्रसिंह राजपूत, स्कूल के प्राचार्य दिलीप मिश्रा, सामाजिक कार्यकर्ता जागृतिबेन समेत शिक्षक एवं विद्यार्थी मौजूद रहे।