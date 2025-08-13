मनपा स्कूल के 1,200 विद्यार्थियों को जूते वितरित

बापूनगर क्षेत्र की नगर शिक्षा समिति की बापूनगर हिंदी शाला 1,200 विद्यार्थियों को जूते वितरित किए गए। ट्रांसपोर्टर अनिल बेनीवाल ने अपनी बेटी की जन्म दिवस पर संवेदना चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से यह वितरण किया। विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों ने नए जूते पाकर खुशी जताई।