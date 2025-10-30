चौराहों, तिराहों पर लगेंगे सिग्नल, सड़क होगी चौड़ी, हटेंगे खंभे

बीना. नगर की यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ और व्यवस्थित बनाने के लिए नगर पालिका प्रशासन द्वारा व्यापक योजना शुरू की जा रही है। इसके लिए करीब 1 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत से नगर के प्रमुख चौराहों का कायाकल्प किया जाएगा। इसके अंतर्गत चौराहा, तिराहों पर सिग्नल सिस्टम की स्थापना, सड़कों का चौड़ीकरण (डिवाइडर से दोनों तरफ 30 फीट) और बीच में लगे बिजली के खंभों को हटाने सहित अन्य कार्य शामिल हैं।

इन कार्यों को लेकर बुधवार को नगर पालिका अध्यक्ष लता सकवार ने सीएमओ राहुल कौरव, बिजली कंपनी के अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कार्य की जानकारी ली और अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्य की गुणवत्ता और समय-सीमा का विशेष ध्यान रखा जाए। नपाध्यक्ष लता सकवार ने कहा कि नगर के प्रमुख चौराहों पर बढ़ते यातायात और दुर्घटनाओं को ध्यान में रखते हुए कायाकल्प योजना तैयार की गई है। सिग्नल सिस्टम लगने से यातायात नियंत्रण में सुविधा होगी और सडक़ चौड़ी होने से लोगों को जाम की समस्या से राहत मिलेगी। निरीक्षण के दौरान सडक़ के बीचोंबीच लगे बिजली खंभों को हटाया जाएगा, ताकि यातायात में रुकावट न आए। वहीं, गांधी चौराहा पर सर्वोदय की ओर जाने वाले करीब 30 फीट लंबे डिवाइडर को तोड़ा जाएगा, जिससे ओवरब्रिज से आने वाले वाहनों को सुगमता हो सके और व्यापारियों, आम नागरिकों को परेशानी न हो। सीएमओ राहुल कौरव ने बताया कि नगर पालिका प्रशासन का उद्देश्य शहर की यातायात व्यवस्था को तकनीकी रूप से सुदृढ़ बनाना है। जिन स्थानों पर सडक़ के बीच खंभे या अवरोध हैं, उन्हें शीघ्र हटाया जाएगा। सिग्नल लगाने और चौड़ीकरण के बाद नगर के मुख्य मार्गों पर यातायात का दबाव कम हो जाएगा। यह कार्य जल्द शुरू कर समय-सीमा में पूरा कराने का प्रयास किया जाएगा। योजना के तहत नगर के सर्वोदय चौराहा, महावीर चौराहा, गांधी तिराहा और इंदिरा गांधी वार्ड (नई बस्ती) तिराहे को प्राथमिकता दी गई है।