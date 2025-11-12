आईएसबीटी में दूसरे दिन भी सन्नाटा, सिर्फ 16 बसें पहुंचीं, सवारियां नहीं मिलीं

रोडवेज यूनियन का आईएसबीटी से संचालन को लेकर विरोध दूसरे दिन भी जारी रहा। यूनियन के पदाधिकारी सभी बसों को नए टर्मिनल पर शिफ्ट करने की मांग पर अड़े रहे। उनका कहना है कि भिंड–मुरैना रूट को छोड़कर अन्य रूटों की बसों को शिफ्ट करना फिलहाल संभव नहीं है।

प्रशासन ने सोमवार को दावा किया था कि 52 बसें आईएसबीटी पहुंची थीं, लेकिन मंगलवार को यह संख्या घटकर सिर्फ 16 रह गई।