श्रीलंकाई Navy ने 10 भारतीय मछुआरों को किया गिरफ्तार

रामेश्वरम से सटे समुद्री क्षेत्र में मंगलवार तड़के बड़ा घटनाक्रम सामने आया, जब श्रीलंकाई Navy ने 10 भारतीय मछुआरों को पकड़ लिया। मछुआरों पर अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा (IMBL) पार करने का आरोप है और उनकी नाव भी जब्त कर ली गई है। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने विदेश मंत्री एस. जयशंकर को पत्र लिखकर श्रीलंका में बंद तमिलनाडु के मछुआरों और उनकी नावों की तत्काल रिहाई की मांग की है।