पर्यटकों से गुलजार होने लगी परमाणुनगरी, हाई-वे पर भी चहल-पहल

पोकरण क्षेत्र में में पर्यटन सीजन की शुरुआत हो चुकी है। नवरात्र से ही पर्यटकों की आमद बढ़ गई है एवं आने वाले दिनों में यह संख्या और अधिक बढ़ेगी। दीपावली तक हजारों देशी-विदेशी पर्यटकों के आने का अनुमान है। गौरतलब है कि पोकरण जैसलमेर का प्रवेश द्वार माना जाता है। इसके साथ ही पोकरण ऐतिहासिक, सामरिक व धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है। ऐसे में प्रतिवर्ष जैसलमेर जाने वाले हजारों पर्यटक यहां रुककर स्थलों का भ्रमण करते है। हालांकि पर्यटन स्थलों की पर्याप्त जानकारी एवं प्रचार-प्रसार नहीं होने के कारण पर्यटकों का ठहराव नहीं हो पाता है, लेकिन मुख्य बाजार, फोर्ट के आसपास और हाइ-वे पर स्थित होटलों पर भीड़ देखी जा सकती है। यही नहीं रामदेवरा आने वाले लाखों श्रद्धालु बाबा रामदेव के इतिहास से जुड़े स्थलों के भ्रमण के लिए पोकरण अवश्य रुकते है। ऐसे में यहां चहल पहल देखी जा सकती है।
पर्यटकों की भीड़ से कस्बे के मुख्य बाजार गुलजार हो उठे है। स्थानीय व्यापारियों के अनुसार खानपान से जुड़े कारोबार, मिट्टी के बर्तनों, होटलों में लाखों रुपए का व्यापार होगा। त्योहारों के सीजन के साथ यह आवक व्यापारियों के लिए भी सुनहरा अवसर लेकर आई है। हाई-वे पर स्थित होटल, रिसॉर्ट और ढाबों में पर्यटकों की भीड़ उमडऩे लगी है। जैसलमेर स्थित कई होटलों में पहले से ही बुकिंग फुल होने के कारण कई पर्यटक पोकरण की होटलों में रूम बुक करवा रहे है। जिससे स्थानीय होटल कारोबारियों और छोटे व्यवसायियों को भी अच्छा खासा लाभ मिल रहा है।
रामदेवरा आने वाले श्रद्धालुओं का बड़ा हिस्सा पोकरण में रुककर स्थानीय धार्मिक स्थलों व बाबा रामदेव के इतिहास से जुड़े स्थलों का भ्रमण कर रहा है। देवी मंदिरों और ऐतिहासिक धरोहरों पर भी पर्यटकों की चहल-पहल बढ़ी है। धार्मिक पर्यटन के साथ-साथ पोकरण का ऐतिहासिक और सामरिक महत्व भी यहां आने वालों को आकर्षित करता है। पर्यटन सीजन का असर सीधे तौर पर स्थानीय अर्थव्यवस्था पर दिखने लगा है। कस्बे के बाजारों में चहल-पहल के साथ होटल, टैक्सी और अन्य व्यवसाय से जुड़े लोगों की आय में भी इजाफा हो रहा है। आगामी एक माह तक चलने वाला यह सीजन अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगी।