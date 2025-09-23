Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

समाचार

पर्यटकों से गुलजार होने लगी परमाणुनगरी, हाई-वे पर भी चहल-पहल

पोकरण क्षेत्र में में पर्यटन सीजन की शुरुआत हो चुकी है। नवरात्र से ही पर्यटकों की आमद बढ़ गई है एवं आने वाले दिनों में यह संख्या और अधिक बढ़ेगी। दीपावली तक हजारों देशी-विदेशी पर्यटकों के आने का अनुमान है।

जैसलमेर

Yogendra Kumar Sen

Sep 23, 2025

पोकरण क्षेत्र में में पर्यटन सीजन की शुरुआत हो चुकी है। नवरात्र से ही पर्यटकों की आमद बढ़ गई है एवं आने वाले दिनों में यह संख्या और अधिक बढ़ेगी। दीपावली तक हजारों देशी-विदेशी पर्यटकों के आने का अनुमान है। गौरतलब है कि पोकरण जैसलमेर का प्रवेश द्वार माना जाता है। इसके साथ ही पोकरण ऐतिहासिक, सामरिक व धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है। ऐसे में प्रतिवर्ष जैसलमेर जाने वाले हजारों पर्यटक यहां रुककर स्थलों का भ्रमण करते है। हालांकि पर्यटन स्थलों की पर्याप्त जानकारी एवं प्रचार-प्रसार नहीं होने के कारण पर्यटकों का ठहराव नहीं हो पाता है, लेकिन मुख्य बाजार, फोर्ट के आसपास और हाइ-वे पर स्थित होटलों पर भीड़ देखी जा सकती है। यही नहीं रामदेवरा आने वाले लाखों श्रद्धालु बाबा रामदेव के इतिहास से जुड़े स्थलों के भ्रमण के लिए पोकरण अवश्य रुकते है। ऐसे में यहां चहल पहल देखी जा सकती है।

बाजारों में बढ़ी रौनक

पर्यटकों की भीड़ से कस्बे के मुख्य बाजार गुलजार हो उठे है। स्थानीय व्यापारियों के अनुसार खानपान से जुड़े कारोबार, मिट्टी के बर्तनों, होटलों में लाखों रुपए का व्यापार होगा। त्योहारों के सीजन के साथ यह आवक व्यापारियों के लिए भी सुनहरा अवसर लेकर आई है। हाई-वे पर स्थित होटल, रिसॉर्ट और ढाबों में पर्यटकों की भीड़ उमडऩे लगी है। जैसलमेर स्थित कई होटलों में पहले से ही बुकिंग फुल होने के कारण कई पर्यटक पोकरण की होटलों में रूम बुक करवा रहे है। जिससे स्थानीय होटल कारोबारियों और छोटे व्यवसायियों को भी अच्छा खासा लाभ मिल रहा है।

अर्थव्यवस्था को मिलेगा सहारा

रामदेवरा आने वाले श्रद्धालुओं का बड़ा हिस्सा पोकरण में रुककर स्थानीय धार्मिक स्थलों व बाबा रामदेव के इतिहास से जुड़े स्थलों का भ्रमण कर रहा है। देवी मंदिरों और ऐतिहासिक धरोहरों पर भी पर्यटकों की चहल-पहल बढ़ी है। धार्मिक पर्यटन के साथ-साथ पोकरण का ऐतिहासिक और सामरिक महत्व भी यहां आने वालों को आकर्षित करता है। पर्यटन सीजन का असर सीधे तौर पर स्थानीय अर्थव्यवस्था पर दिखने लगा है। कस्बे के बाजारों में चहल-पहल के साथ होटल, टैक्सी और अन्य व्यवसाय से जुड़े लोगों की आय में भी इजाफा हो रहा है। आगामी एक माह तक चलने वाला यह सीजन अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगी।

खबर शेयर करें:

Updated on:

23 Sept 2025 07:41 pm

Published on:

23 Sept 2025 07:40 pm

Hindi News / News Bulletin / पर्यटकों से गुलजार होने लगी परमाणुनगरी, हाई-वे पर भी चहल-पहल

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.