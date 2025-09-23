पर्यटकों से गुलजार होने लगी परमाणुनगरी, हाई-वे पर भी चहल-पहल

पोकरण क्षेत्र में में पर्यटन सीजन की शुरुआत हो चुकी है। नवरात्र से ही पर्यटकों की आमद बढ़ गई है एवं आने वाले दिनों में यह संख्या और अधिक बढ़ेगी। दीपावली तक हजारों देशी-विदेशी पर्यटकों के आने का अनुमान है। गौरतलब है कि पोकरण जैसलमेर का प्रवेश द्वार माना जाता है। इसके साथ ही पोकरण ऐतिहासिक, सामरिक व धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है। ऐसे में प्रतिवर्ष जैसलमेर जाने वाले हजारों पर्यटक यहां रुककर स्थलों का भ्रमण करते है। हालांकि पर्यटन स्थलों की पर्याप्त जानकारी एवं प्रचार-प्रसार नहीं होने के कारण पर्यटकों का ठहराव नहीं हो पाता है, लेकिन मुख्य बाजार, फोर्ट के आसपास और हाइ-वे पर स्थित होटलों पर भीड़ देखी जा सकती है। यही नहीं रामदेवरा आने वाले लाखों श्रद्धालु बाबा रामदेव के इतिहास से जुड़े स्थलों के भ्रमण के लिए पोकरण अवश्य रुकते है। ऐसे में यहां चहल पहल देखी जा सकती है।