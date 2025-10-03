Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

समाचार

डोली भूमि गिरत दसकंधर, छुभित सिंधु सरि दिग्गज भूधर…

- विजयदशमी महोत्सव: रावण, कुंभकर्ण व मेघनाद के पुतलों का दहन

less than 1 minute read

श्री गंगानगर

image

Surender Kumar Ojha

Oct 03, 2025

श्रीगंगानगर. ‘डोली भूमि गिरत दसकंधर, छुभित सिंधु सरि दिग्गज भूधर। धरनि परेउ द्वयौ खंड बढ़ाई, चापि भालू मर्कट समुदाई। यह चौपाई रामायण के उस प्रसंग की है, जिसमें बताया गया है कि किस तरह श्रीराम के तीर से रावण के सिर और धड़ अलग होकर धरती पर गिरने के समय वहां माहौल रहा होगा। यह चौपाई गुरुवार को श्रीगंगानगर के सुखाडि़या सर्किल रामलीला मैदान में विजयदशमी महोत्सव के दौरान साकार होती नजर आई जब रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतलों को आग ने अपनी आगोश में लिया और धूं-धूं जलते पुतले के सिर, धड़ और हाथ पटाखों के धमाकों के बीच जमीन पर आकर गिरे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

03 Oct 2025 12:09 am

Published on:

03 Oct 2025 12:08 am

Hindi News / News Bulletin / डोली भूमि गिरत दसकंधर, छुभित सिंधु सरि दिग्गज भूधर…

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

समाचार

ट्रेंडिंग

Rajasthan: गांजा तस्करी के मामले में ‘पूर्व NSG कमांडो’ गिरफ्तार, 26-11 हमले में आतंकियों से लोहा ले चुका है आरोपी

Former NSG commando arrested
सीकर

Bikaner: मंत्री गोदारा ने करीब 5 करोड़ के विकास कार्यों का किया लोकार्पण-शिलान्यास, यहां 2 करोड़ की लागत से बनेगा अटल प्रगति पथ

बीकानेर

शर्मनाक : ड्राई डे पर भी ठेकों से बिकती रही शराब

ड्राई डे पर भी ठेकों से बिकती रही शराब
अजमेर

Smuggling-स्मैक सहित महिला हिस्ट्रीशीटर गिरफ्तार

स्मैक सहित महिला हिस्ट्रीशीटर गिरफ्तार
अजमेर

Ajmer Crime-हाइवे स्थित पार्किंग से 29 हजार लीटर पेट्रोलियम पदार्थ जब्त, 6 गिरफ्तार

29 हजार लीटर पेट्रोलियम पदार्थ जब्त, 6 गिरफ्तार
अजमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.