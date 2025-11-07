गोलियों की गूंज से दहला जंगल, लेकिन पुलिस ने पीछा नहीं छोड़ा…

ग्वालियर. गुर्जा गांव को दहलाने वाले 30 हजार के इनामी डकैत योगी गुर्जर की गैंग और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। रात 3 बजे विश्वामित्र पहाड़ी के जंगल में हुई मुठभेड़ में, जहां डकैतों ने अंधाधुंध 17 गोलियां चलाईं। वहीं पुलिस ने जवाब में 23 गोलियां चलाईं, लेकिन अंधेरे में निशाना सही नहीं बैठा। इस दौरान पत्थर के टुकड़े लगने से बेहट थाना प्रभारी महावीर सिंह और आरक्षक अरविंद चकवा घायल हो गए।

बेहट थाना प्रभारी महावीर सिंह ने बताया कि डकैत योगी उर्फ योगेन्द्र गुर्जर और कल्ली गुर्जर का गैंग बेहट और हस्तिनापुर के जंगल में सक्रिय था। पुलिस को उनके ठिकाने का पता रात 11 बजे चला। जब पुलिस टीम ने जंगल में घुसकर डकैतों को घेरने का प्रयास किया, तो डकैतों ने फायरिंग शुरू कर दी। डकैतों की एक गोली महावीर सिंह के पास पत्थर पर लगी, जिससे पत्थर के टुकड़े उनके पीठ और आरक्षक अरविंद चकवा के कान के पास लगे। दोनों पुलिसकर्मी मामूली रूप से घायल हुए हैं। डकैत मौके से भागने में सफल रहे।