Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

समाचार

गोलियों की गूंज से दहला जंगल, लेकिन पुलिस ने पीछा नहीं छोड़ा…

ग्वालियर. गुर्जा गांव को दहलाने वाले 30 हजार के इनामी डकैत योगी गुर्जर की गैंग और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। रात 3 बजे विश्वामित्र पहाड़ी के जंगल में हुई मुठभेड़ में, जहां डकैतों ने अंधाधुंध 17 गोलियां चलाईं। वहीं पुलिस ने जवाब में 23 गोलियां चलाईं, लेकिन अंधेरे में निशाना सही नहीं बैठा। इस दौरान पत्थर के टुकड़े लगने से बेहट थाना प्रभारी महावीर सिंह और आरक्षक अरविंद चकवा घायल हो गए।

2 min read
Google source verification

ग्वालियर

image

Prashant Kumar Sharma

Nov 07, 2025

ग्वालियर. गुर्जा गांव को दहलाने वाले 30 हजार के इनामी डकैत योगी गुर्जर की गैंग और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। रात 3 बजे विश्वामित्र पहाड़ी के जंगल में हुई मुठभेड़ में, जहां डकैतों ने अंधाधुंध 17 गोलियां चलाईं। वहीं पुलिस ने जवाब में 23 गोलियां चलाईं, लेकिन अंधेरे में निशाना सही नहीं बैठा। इस दौरान पत्थर के टुकड़े लगने से बेहट थाना प्रभारी महावीर सिंह और आरक्षक अरविंद चकवा घायल हो गए।

ग्वालियर. गुर्जा गांव को दहलाने वाले 30 हजार के इनामी डकैत योगी गुर्जर की गैंग और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। रात 3 बजे विश्वामित्र पहाड़ी के जंगल में हुई मुठभेड़ में, जहां डकैतों ने अंधाधुंध 17 गोलियां चलाईं। वहीं पुलिस ने जवाब में 23 गोलियां चलाईं, लेकिन अंधेरे में निशाना सही नहीं बैठा। इस दौरान पत्थर के टुकड़े लगने से बेहट थाना प्रभारी महावीर सिंह और आरक्षक अरविंद चकवा घायल हो गए।

डकैत योगी गुर्जर की पुलिस से मुठभेड़, 17 गोलियां चलाकर चकमा दे भागी गैंग
बेहट थाना प्रभारी और एक आरक्षक चोटिल, हत्या के प्रयास का मामला दर्ज

ग्वालियर. गुर्जा गांव को दहलाने वाले 30 हजार के इनामी डकैत योगी गुर्जर की गैंग और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। रात 3 बजे विश्वामित्र पहाड़ी के जंगल में हुई मुठभेड़ में, जहां डकैतों ने अंधाधुंध 17 गोलियां चलाईं। वहीं पुलिस ने जवाब में 23 गोलियां चलाईं, लेकिन अंधेरे में निशाना सही नहीं बैठा। इस दौरान पत्थर के टुकड़े लगने से बेहट थाना प्रभारी महावीर सिंह और आरक्षक अरविंद चकवा घायल हो गए।
बेहट थाना प्रभारी महावीर सिंह ने बताया कि डकैत योगी उर्फ योगेन्द्र गुर्जर और कल्ली गुर्जर का गैंग बेहट और हस्तिनापुर के जंगल में सक्रिय था। पुलिस को उनके ठिकाने का पता रात 11 बजे चला। जब पुलिस टीम ने जंगल में घुसकर डकैतों को घेरने का प्रयास किया, तो डकैतों ने फायरिंग शुरू कर दी। डकैतों की एक गोली महावीर सिंह के पास पत्थर पर लगी, जिससे पत्थर के टुकड़े उनके पीठ और आरक्षक अरविंद चकवा के कान के पास लगे। दोनों पुलिसकर्मी मामूली रूप से घायल हुए हैं। डकैत मौके से भागने में सफल रहे।

गैंग पर मामला दर्ज
पुलिस ने डकैतों पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है। इसमें कल्ली उर्फ किलेदार, योगी उर्फ योगेन्द्र, रामवृज, रवि, रामलखन, जितेन्द्र उर्फ रबूदा और आशाराम गुर्जर शामिल हैं। गौरतलब है कि 8 अक्टूबर को इस गैंग ने गुर्जा गांव में अंधाधुंध गोलियां चलाकर अंजू गुर्जर को अगवा किया था, जिसमें उसके पति और परिवार के अन्य सदस्य घायल हुए थे। अंजू गर्भवती थी और उसे अगवा करने के बाद अगले दिन जंगल में छोड़ दिया गया।

डकैतों की जंगल में तलाश

डकैत योगी और कल्ली गुर्जर गिरोह का गिरोह बेहट और हस्तिनापुर के जंगल में आया था। पुलिस से डकैतों की मुठभेड़ हुई है। गिरोह बचकर निकल गया है। उसकी तलाश में जंगल में सर्चिँग की जा रही है। मुठभेड में बेहट थाना प्रभारी और एक आरक्षक चोटिल हुए हैं।

धर्मवीर सिंह यादव, एसएसपी ग्वालियर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

07 Nov 2025 06:16 pm

Hindi News / News Bulletin / गोलियों की गूंज से दहला जंगल, लेकिन पुलिस ने पीछा नहीं छोड़ा…

बड़ी खबरें

View All

समाचार

ट्रेंडिंग

चिल्ड्रन पार्क का ताला खुला, पर सफाई गायब

ग्वालियर। शहर का चिल्ड्रन पार्क अब भी बदहाली से जूझ रहा है। लंबे समय तक बंद रहने के बाद जब गेट का ताला खोला गया तो उम्मीद जगी थी कि पार्क फिर से गुलजार होगा, लेकिन हालात नहीं बदले। सफाई महीनों से नहीं हुई, बेंचों पर मोटी धूल और मकड़ी के जाले लिपटे हैं। नतीजा यह कि लोग पार्क में कदम रखते ही लौट जाते हैं।
समाचार

नीरजा मोदी स्कूल मामला : क्या आपने सुनी अमायरा के मम्मी-पापा की पीड़ा ? जेहन में घूम रहे इन सवालों के नहीं मिल रहे जवाब

Neerja Modi School Case
जयपुर

रफ्तार बढ़ी और दूरियां सिमटीं…भाप के इंजन से वंदे भारत तक का रेल सफर

भविष्य में ऐसा नजर आएगा बीकानेर का रेलवे स्टेशन।
बीकानेर

सात साल से नहीं बना ढगारिया नहर मार्ग, किसानों की बढ़ी मुसीबत

सात साल से नहीं बना ढगारिया नहर मार्ग, किसानों की बढ़ी मुसीबत
बूंदी

स्वास्थ्य सेवाओं की सांस फूली: एंबुलेंसें खुद मांग रहीं इलाज!

ग्वालियर। मरीजों की जान बचाने वाली एंबुलेंसें खुद बीमार हाल में मिल रही हैं। जिले में 108 और जननी एक्सप्रेस एंबुलेंसों का निरीक्षण करने पहुंचे नोडल अधिकारी **आई.पी. निवारिया** को ऐसी खामियां मिलीं जो व्यवस्था की सच्चाई बयां करती हैं।
समाचार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.