अधूरा ओवरब्रिज निर्माण बना वाहन चालकों को मुसीबत, फिर भी जल्द काम पूरा नहीं करा पा रहे अधिकारी

47 करोड़ की लागत से होना है निर्माण, नई कंपनी को काम देने चल रही टेंडर प्रक्रिया

less than 1 minute read

सागर

image

sachendra tiwari

Oct 16, 2025

The incomplete overbridge construction has become a problem for drivers, yet the officials are unable to complete the work soon.

अधूरा ओवरब्रिज, रेलवे गेट बंद होने पर लगा जाम

बीना. सागर-बीना नेशनल हाइवे स्थित जरुवाखेड़ा के पास ठाकुर बार रेलवे क्रॉसिंग पर ब्रिज का निर्माण वर्ष 2021 में शुरू हुआ था और इसका कार्य ब्रजेश अग्रवाल कंपनी ने लिया था। कंपनी ने लापरवाही करते हुए समय-सीमा पूरी होने के बाद भी काम पूरा नहीं किया है। नेशनल हाइवे अर्थोरिटी ने कंपनी का टेंडर तो निरस्त कर दिया है, लेकिन अभी तक नई कंपनी को काम नहीं दे पाए हैं।
जानकारी के अनुसार 47 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस ब्रिज का कार्य दो वर्ष में पूरा होना था और शुरुआत में कंपनी ने तेजी से काम किया, लेकिन फिर लापरवाही बरती गई। अधिकारियों के निर्देश के बाद भी कंपनी ने काम में तेजी नहीं लाई, तो कुछ माह पूर्व टेंडर निरस्त कर दिया है और फिर से टेंडर प्रक्रिया शुरू की गई है। अब नई कंपनी का टेंडर होने के बाद ही काम शुरू हो पाएगा। जबकि इस गेट पर सडक़ और रेल यातायात का दबाव ज्यादा होने के कारण वाहन चालक परेशान हैं। बार-बार गेट बंद होने पर वाहन चालकों को गेट खुलने के इंतजार में रुकना पड़ता है। क्योंकि यहां से निकलने के लिए कोई अच्छा दूसरा रास्ता नहीं है।

हो चुके हैं बड़े हादसे
इस गेट पर ट्रक के अनियंत्रित होने पर दो बार हादसा हो चुका है, जिसमें एक महिला की जान भी जा चुकी है। यहां सागर से बीना तरफ जाते समय ढलान होने से वाहन अनियंत्रित होकर सीधे गेट में टकराते हैं। यदि कोई वाहन चलती ट्रेन से टकरा गया, तो बड़ा हादसा हो सकता है।

चल रही टेंडर प्रक्रिया
कंपनी की लापरवाही के चलते टेंडर निरस्त कर दिया गया है और फिर से टेंडर प्रक्रिया शुरू हुई है। टेंडर होते काम शुरू हो जाएगा, जिससे जल्द से जल्द ब्रिज तैयार हो सके।
पंकज व्यास, एक्जीक्युटिव इंजीनियर, एनएच, सागर

