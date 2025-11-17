स्वर्णनगरी में फिर 13 डिग्री से नीचे गिरा न्यूनतम तापमान

सुबह जल्दी घर से निकलने वाले लोगों को सर्दी ने सताना शुरू कर दिया है, और अधिकांश लोग अब गर्म कपड़े पहन कर ही बाहर निकल रहे हैं। यही स्थिति देर रात की भी है। मध्यरात्रि के बाद रात के मिजाज सर्द हो रहे हैं। घरों में पखें या तो चलना बंद कर दिए गए हैं या फिर उनकी गति काफी धीमी करनी पड़ रही है। इस पूरे सप्ताह के दौरान मौसम की चाल कुछ इसी तरह की रहने की संभावना है।