स्वर्णनगरी में फिर 13 डिग्री से नीचे गिरा न्यूनतम तापमान

स्वर्णनगरी और जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में देर रात और अलसुबह सर्दी का वातावरण निरंतर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार दिन का अधिकतम तापमान 31.2 और न्यूनतम 12.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। एक दिन पहले यह क्रमश: 30.0 व 12.2 डिग्री रहा था। इस तरह से सोमवार को दिन के पारे में अवश्य 1.2 डिग्री की बढ़ोतरी हुई लेकिन रात में हल्की सर्दी का असर बरकरार है।
सुबह जल्दी घर से निकलने वाले लोगों को सर्दी ने सताना शुरू कर दिया है, और अधिकांश लोग अब गर्म कपड़े पहन कर ही बाहर निकल रहे हैं। यही स्थिति देर रात की भी है। मध्यरात्रि के बाद रात के मिजाज सर्द हो रहे हैं। घरों में पखें या तो चलना बंद कर दिए गए हैं या फिर उनकी गति काफी धीमी करनी पड़ रही है। इस पूरे सप्ताह के दौरान मौसम की चाल कुछ इसी तरह की रहने की संभावना है।
जैसलमेर
