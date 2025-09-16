Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राजसमंद

हादसों में सहारा बनेगी योजना : पीड़ित परिवारों की मदद करेगा एसआईपीएफ विभाग

दुर्घटना कभी भी, कहीं भी और किसी के साथ भी घट सकती है। ऐसे मुश्किल वक्त में अगर परिवार को आर्थिक सहारा न मिले, तो हालात और भी चुनौतीपूर्ण हो जाते हैं।

राजसमंद

Madhu Sudhan Sharma

Sep 16, 2025

Rajsamand news
Rajsamand news

राजसमंद. दुर्घटना कभी भी, कहीं भी और किसी के साथ भी घट सकती है। ऐसे मुश्किल वक्त में अगर परिवार को आर्थिक सहारा न मिले, तो हालात और भी चुनौतीपूर्ण हो जाते हैं। इन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखकर राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना लागू की है, जो जरूरतमंद और बीमित परिवारों के लिए जीवनरेखा साबित हो रही है। यह योजना उन सभी परिवारों के लिए है जो मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना या राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना में पंजीकृत हैं। इसके तहत यदि किसी परिवार का सदस्य सड़क, रेल या हवाई दुर्घटना का शिकार हो जाता है, ऊँचाई से गिरने, बिजली का झटका लगने, मकान गिरने, डूबने, आग या रासायनिक द्रव्य से जलने जैसी घटनाओं में उसकी मृत्यु हो जाए या वह स्थायी रूप से अपंग हो जाए, तो प्रति परिवार अधिकतम दस लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाती है।

ऑनलाइन दावा, बिना झंझट

राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग राजसमंद को इस योजना के सहायता केंद्र के रूप में नामित किया गया है। यहां से कोई भी लाभार्थी मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना पोर्टल पर स्वयं या ई-मित्र केंद्र के माध्यम से दावा दर्ज कर सकता है। यह पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और सरल है।

धोखाधड़ी से बचें

सहायक निदेशक अजय वाष्र्णेय ने बताया कि कई बार पीड़ित परिवार जानकारी के अभाव में मध्यस्थों के जरिए दावा दर्ज कराते हैं। ऐसे में धोखाधड़ी की आशंका बढ़ जाती है। शिकायतें मिली हैं कि कुछ बिचौलियों ने पीड़ित परिवारों से खाली चेक तक ले लिए। ऐसे मामलों में विभाग ने FIR दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी है। इसलिए लोगों से अपील की गई है कि किसी भी मध्यस्थ पर भरोसा न करें और सीधे ऑनलाइन दावा प्रस्तुत करें।

नवीनीकरण और पंजीकरण जरूरी

योजना का लाभ तभी मिल सकता है, जब पॉलिसी का समय पर नवीनीकरण कराया जाए और परिवार का नाम जनआधार में सही तरीके से पंजीकृत हो। योजना से जुड़ी किसी भी जानकारी या समस्या के लिए लाभार्थी सीधे कार्यालय सहायक निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग राजसमंद में संपर्क कर सकते हैं। या फिर सेंट्रल हेल्पलाइन: 1800-180-6268 पर कॉल कर सकते हैं।

जरूरतमंद परिवारों के लिए संबल

मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना न केवल एक बीमा पॉलिसी है, बल्कि यह सरकार की ओर से दिया गया भरोसा है कि दुर्घटना की घड़ी में परिवार अकेला नहीं है। यह योजना पीड़ित परिवारों को आर्थिक संबल देकर उन्हें कठिनाई के समय नई उम्मीद देती है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

16 Sept 2025 11:40 am

Hindi News / Rajasthan / Rajsamand / हादसों में सहारा बनेगी योजना : पीड़ित परिवारों की मदद करेगा एसआईपीएफ विभाग

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.