हादसों में सहारा बनेगी योजना : पीड़ित परिवारों की मदद करेगा एसआईपीएफ विभाग

राजसमंद. दुर्घटना कभी भी, कहीं भी और किसी के साथ भी घट सकती है। ऐसे मुश्किल वक्त में अगर परिवार को आर्थिक सहारा न मिले, तो हालात और भी चुनौतीपूर्ण हो जाते हैं। इन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखकर राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना लागू की है, जो जरूरतमंद और बीमित परिवारों के लिए जीवनरेखा साबित हो रही है। यह योजना उन सभी परिवारों के लिए है जो मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना या राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना में पंजीकृत हैं। इसके तहत यदि किसी परिवार का सदस्य सड़क, रेल या हवाई दुर्घटना का शिकार हो जाता है, ऊँचाई से गिरने, बिजली का झटका लगने, मकान गिरने, डूबने, आग या रासायनिक द्रव्य से जलने जैसी घटनाओं में उसकी मृत्यु हो जाए या वह स्थायी रूप से अपंग हो जाए, तो प्रति परिवार अधिकतम दस लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाती है।