सुपर मार्केट में सुलभ कांप्लेक्स चार वर्षों से पड़ा अधूरा, सर्वोदय चौराहे पर मूत्रालय का भी रुका काम

बीना. त्योहारी सीजन शुरू हो चुका है और बड़ी संख्या में लोग बाजारों में खरीदारी करने पहुंचने लगे हैं। बाजार में सुविधाओं के अभाव में लोगों को परेशान होना पड़ता है, लेकिन फिर भी जिम्मेदार अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं।

सर्वोदय चौराहा पर अटल मंच के पीछे नाला के ऊपर स्थायी मूत्रालय का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें दीवारें खड़ी कर छत डल चुकी हैं और पानी के लिए टंकी रखी जा चुकी है। इसके बाद कई दिनों से काम रुका है, जिससे इसका उपयोग लोग नहीं कर पा रहे हैं। जबकि चौराहे पर त्योहारों पर सबसे ज्यादा भीड़ होती है। यहां त्योहारों के अलावा भी हर दिन लोग बड़ी संख्या में आते हैं और सबसे ज्यादा परेशानी महिलाओं को होती है। पहले अधिकारी जगह न मिलने की बात कहते थे और जब निर्माण शुरू हो चुका है, तो अब लापरवाही बरती जा रही है। इसी प्रकार नगर पालिका के सुपर मार्केट में भी एक सुलभ कांप्लेक्स बन रहा है, जिसका काम चार वर्ष पहले शुरू हुआ था, जो आज भी अधूरा पड़ा है। ठेकेदार काम पूरा किए बिना ही छोडकऱ चला गया है और नगर पालिका अधिकारी नया टेंडर जारी कर काम शुरू करने की बात कहते हैं, लेकिन अभी तक हुआ कुछ नहीं है। त्योहार पर यहां भी लोग परेशान होंगे।