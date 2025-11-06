Patrika LogoSwitch to English

25 गोलियां ठोंककर दहलाई थी बस्ती, वहीं कराई गुंडे की परेड

पांच रुपए के लेनदेन पर चार दिन पहले घासमंडी में पुलिसकर्मी के बेटे और उसके दोस्त को गोली मारने और अंधाधुंध गोलियां चलाकर दहशत मचाने वाला 10 हजार का इनामी गुंडा रिंकू कमरिया हाथ आ गया

ग्वालियर

image

Punit Shrivastava

Nov 06, 2025

गुंडे की परेड कराते हुए घासमंडी में ले गई पुलि

कराई गुंडे की परेड निकाली हनक

पांच रुपए के लेनदेन पर चार दिन पहले घासमंडी में पुलिसकर्मी के बेटे और उसके दोस्त को गोली मारने और अंधाधुंध गोलियां चलाकर दहशत मचाने वाला 10 हजार का इनामी गुंडा रिंकू कमरिया हाथ आ गया है। गोराघाट (दतिया) सें पुलिस ने उसे उठा लाई । गुरुवार रात उसी घासमंडी बस्ती में गुंडे की परेड कराई जहां उसने सिक्का जमा रखा था। गुंडे रिकंू को पुलिस के इशारे पर चलता देखकर बस्ती में भीड़ लग गई। पुलिस ने बस्ती वालों से कहा ऐसे गुंडे बदमाशों से घबराने की जरुरत नहीं है इन्हें सिर मत उठाने दो हरकत करें तो तुरंत पुलिस को बताओ। गुंडे रिकंू पुत्र ज्ञानसिंह कमरिया निवासी घासमंडी की तलाश में पुलिस चार दिन से लगी थी। लेकिन गुंडा छका रहा था। गुरुवार को दतिया में उसकी लोकेशन मिली तब उसे गोराघाट पर घेर लिया। इससे पहले घासमंडी में रहने वालों ने पुलिस को बताया था गुंडे रिकूं ने उनका जीना हराम कर रखा है। गुंडा बस्ती में सिक्का चलाता है। उसके खिलाफ कोई मुंह नहीं खोल सकता क्योंकि पुलिस में उसकी सांठगांठ है शिकायत करने पर कार्रवाई नहीं होती। लोगों की पीड़ा सामने आने पर गुरुवार रात पुलिस गुंडे की परेड कराते हुए घासमंडी में ले गई पुलिस गिरफ्त में गुंडा भी सिर झुकाए चुपचाप चलता रहा।

यह है मामला

2 अक्टूबर की रात विजय प्रताप सिंह गौड निवासी घोसीपुरा (जनकगंज) और उसके दोस्त हाकिम बघेल पर रिकंू कमरिया उसके गैंग मेंबर छोटू कमरिया, कालू कमरिया, मनीष यादव, चेतन पांडेय, प्रियांशु, अन्नी उर्फ अनिल कमरिया ने अंधाधुंध गोलियां चलाई थीं। विजय को तीन और हाकिम को एक गोली लगी थी। विवाद की वजह रिकूं से विजय का पांच लाख रुपए का लेनदेन था।
कैमरे के सामने दिखाई मौजूदगी
पुलिस का कहना है विजय और हाकिम को गोली मारने के बाद रिकूं ने खुद को बचाने का खेल खेला था। वारदात के तुरंत बाद वह घर के दरवाजे पर लगे सीसीटीवी के सामने खड़ा हो गया और डायल 112 को फोन कर बताया कि घासमंडी में दो लोगों को गोली मार दी है। लेकिन उसका प्लान कारगर नहीं हुआ।

पूछताछ में मददगारों का खुलासा

10 हजार का इनामी बदमाश पकड़ा गया है। उसके साथियों और मददगारों के बारे में पता लगाया जा रहा है। वारदात में शािमल बाकी आरोपियों की तलाश में भी पुलिस की टीम लगी हैं।
अनु बेनीवाल एएसपी शहर मध्यसर्किल

संबंधित विषय:

#Crime

Published on:

06 Nov 2025 11:42 pm

Hindi News / News Bulletin / 25 गोलियां ठोंककर दहलाई थी बस्ती, वहीं कराई गुंडे की परेड

