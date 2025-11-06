25 गोलियां ठोंककर दहलाई थी बस्ती, वहीं कराई गुंडे की परेड

पांच रुपए के लेनदेन पर चार दिन पहले घासमंडी में पुलिसकर्मी के बेटे और उसके दोस्त को गोली मारने और अंधाधुंध गोलियां चलाकर दहशत मचाने वाला 10 हजार का इनामी गुंडा रिंकू कमरिया हाथ आ गया है। गोराघाट (दतिया) सें पुलिस ने उसे उठा लाई । गुरुवार रात उसी घासमंडी बस्ती में गुंडे की परेड कराई जहां उसने सिक्का जमा रखा था। गुंडे रिकंू को पुलिस के इशारे पर चलता देखकर बस्ती में भीड़ लग गई। पुलिस ने बस्ती वालों से कहा ऐसे गुंडे बदमाशों से घबराने की जरुरत नहीं है इन्हें सिर मत उठाने दो हरकत करें तो तुरंत पुलिस को बताओ। गुंडे रिकंू पुत्र ज्ञानसिंह कमरिया निवासी घासमंडी की तलाश में पुलिस चार दिन से लगी थी। लेकिन गुंडा छका रहा था। गुरुवार को दतिया में उसकी लोकेशन मिली तब उसे गोराघाट पर घेर लिया। इससे पहले घासमंडी में रहने वालों ने पुलिस को बताया था गुंडे रिकूं ने उनका जीना हराम कर रखा है। गुंडा बस्ती में सिक्का चलाता है। उसके खिलाफ कोई मुंह नहीं खोल सकता क्योंकि पुलिस में उसकी सांठगांठ है शिकायत करने पर कार्रवाई नहीं होती। लोगों की पीड़ा सामने आने पर गुरुवार रात पुलिस गुंडे की परेड कराते हुए घासमंडी में ले गई पुलिस गिरफ्त में गुंडा भी सिर झुकाए चुपचाप चलता रहा।