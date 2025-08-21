गोशाला में गोवंश रखने नहीं उचित व्यवस्था, बारिश में परिसर में हो जाती है कीचड़

बीना. शहर के मनोरमा वार्ड में श्री नाभिनंदन दिगंबर जैन हितोपदेशनी सभा इटावा द्वारा दयोदय गोशाला का संचालन किया जा रहा है, लेकिन व्यवस्थाएं ना होने से बारिश में परिसर में कीचड़ हो जाता है। इसके बाद भी यहां कोई व्यवस्था नहीं की जाती है। अव्यवस्थाओं को लेकर लगातार शिकायतें भी हो रही हैं और अधिकारियों ने निर्देश भी दिए हैं।

गोशाला में वर्तमान में 132 गोवंश है और देखरेख के लिए एक कर्मचारी है, जिससे कर्मचारी को व्यवस्था बनाने में परेशानी आ रही है। संस्था के लोगों से कहने पर भी कोई सुधार नहीं हो रहा है। सबसे ज्यादा परेशानी यहां बारिश के मौसम में होती है, जब बारिश का पानी परिसर में भर जाने से कीचड़ हो जाती है। पिछले एक साल में ढाई सौ गोवंश की मौत हो चुकी है, जिसके पीछे का कारण गोशाला संचालन समिति बीमार और बूढ़ा गोवंश होना बता रहे हैं। साथ ही मृत गोवंश के निष्पादन की भी व्यवस्था नहीं है।