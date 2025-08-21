Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

सागर

गोशाला में गोवंश रखने नहीं उचित व्यवस्था, बारिश में परिसर में हो जाती है कीचड़

मनोरमा वार्ड में स्थित है दयोदय गोशाला, आए दिन शिकायतें आ रही हैं सामने

सागर

sachendra tiwari

Aug 21, 2025

There is no proper arrangement to keep cattle in the Gaushala, the premises become muddy during rains
गोशाला परिसर की स्थिति

बीना. शहर के मनोरमा वार्ड में श्री नाभिनंदन दिगंबर जैन हितोपदेशनी सभा इटावा द्वारा दयोदय गोशाला का संचालन किया जा रहा है, लेकिन व्यवस्थाएं ना होने से बारिश में परिसर में कीचड़ हो जाता है। इसके बाद भी यहां कोई व्यवस्था नहीं की जाती है। अव्यवस्थाओं को लेकर लगातार शिकायतें भी हो रही हैं और अधिकारियों ने निर्देश भी दिए हैं।
गोशाला में वर्तमान में 132 गोवंश है और देखरेख के लिए एक कर्मचारी है, जिससे कर्मचारी को व्यवस्था बनाने में परेशानी आ रही है। संस्था के लोगों से कहने पर भी कोई सुधार नहीं हो रहा है। सबसे ज्यादा परेशानी यहां बारिश के मौसम में होती है, जब बारिश का पानी परिसर में भर जाने से कीचड़ हो जाती है। पिछले एक साल में ढाई सौ गोवंश की मौत हो चुकी है, जिसके पीछे का कारण गोशाला संचालन समिति बीमार और बूढ़ा गोवंश होना बता रहे हैं। साथ ही मृत गोवंश के निष्पादन की भी व्यवस्था नहीं है।

सांडों को नहीं अलग रखों व्यवस्था
गोशाला में गाय, बछड़ा और सांडों को साथ में रखा जा रहा है। सांड गायों और बछड़ों को मारकर घायल कर देते हैं। जबकि गोशाला में व्यवस्था अलग होना चाहिए। पशु चिकित्सा विभाग की जेडी ने भी निरीक्षण के दौरान सांडों की व्यवस्था गोशाला में अलग करने के निर्देश दिए हैं।

कराएंगे व्यवस्था
संस्था के मंत्री मुकेश जैन ने इस संबंध में बताया कि गोशाला की व्यवस्थाओं में जल्द सुधार किया जाएगा। सांडों को अलग रखने के लिए भी व्यवस्था करेंगे।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

21 Aug 2025 11:47 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / गोशाला में गोवंश रखने नहीं उचित व्यवस्था, बारिश में परिसर में हो जाती है कीचड़

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.