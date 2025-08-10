रोडवेज बसों में महिलाओं की रही भीड़, कइयों को करना पड़ा लबा इंतजार

सिरोही. रक्षाबंधन पर्व पर राजस्थान सरकार ने प्रदेश की महिलाओं को नि:शुल्क सफर की खास सौगात दी, लेकिन बसें नहीं बढ़ाने से भीड़ के चलते बहनों को बसों का इंतजार करना पड़ा। बस स्टैंडों पर भी यात्रियों की भीड़ रही। इस बार सरकार ने 9 और 10 अगस्त को राजस्थान रोडवेज की बसों में महिलाओं को मुत यात्रा की सुविधा दी। जिस पर यात्रा के पहले दिन रक्षाबंधन पर्व पर शनिवार को अल सुबह से ही सिरोही आगार में महिलाओं की भीड़ देखने को मिली। रोडवेज की लगभग सभी बसों में पुरुषों के बजाय महिलाओं की अधिक भीड़ नजर आई। सिरोही आगार व गोयली चौराहा स्टैंड पर महिलाएं रोडवेज बसों का इंतजार करती दिखी। सिरोही आगार में 31 रूटों पर 32 बसों का संचालन किया था।