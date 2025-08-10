रोडवेज बसों में महिलाओं की रही भीड़, कइयों को करना पड़ा लबा इंतजार

सिरोही. रक्षाबंधन पर्व पर राजस्थान सरकार ने प्रदेश की महिलाओं को नि:शुल्क सफर की खास सौगात दी, लेकिन बसें नहीं बढ़ाने से भीड़ के चलते बहनों को बसों का इंतजार करना पड़ा। बस स्टैंडों पर भी यात्रियों की भीड़ रही। इस बार सरकार ने 9 और 10 अगस्त को राजस्थान रोडवेज की बसों में महिलाओं को मुत यात्रा की सुविधा दी। जिस पर यात्रा के पहले दिन रक्षाबंधन पर्व पर शनिवार को अल सुबह से ही सिरोही आगार में महिलाओं की भीड़ देखने को मिली। रोडवेज की लगभग सभी बसों में पुरुषों के बजाय महिलाओं की अधिक भीड़ नजर आई। सिरोही आगार व गोयली चौराहा स्टैंड पर महिलाएं रोडवेज बसों का इंतजार करती दिखी। सिरोही आगार में 31 रूटों पर 32 बसों का संचालन किया था।
रक्षाबंधन का पर्व भाई-बहन के अटूट प्रेम व स्नेह का पर्व है। इस दिन हजारों महिलाएं अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए यात्रा करती हैं। नि:शुल्क यात्रा को लेकर महिलाओं व बालिकाओं के चेहरे पर खुशी देखने को मिली।
बस स्टैंड पर बस के इंतजार में बैठी विमला देवी ने बताया कि उसे भीनमाल जाना है, नि:शुल्क यात्रा होने से आज रोडवेज बस से ही जाएंगे।
महिलाओं ने कहा कि सरकार की इस सौगात ने न केवल रक्षाबंधन के पर्व को और खास बनाया, बल्कि महिलाओं को अपने भाइयों से मिलने के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा का अवसर भी प्रदान किया। हालांकि भीड़ व बसों की संया नहीं बढ़ाने से महिलाओं को बसों के लिए लबा इंतजार भी करना पड़ा।
रक्षाबंधन पर्व को लेकर महिलाओं व बालिकाओं के लिए रविवार को भी नि:शुल्क यात्रा सुविधा रहेगी। यह योजना राज्य की सीमाओं के भीतर संचालित सभी रोडवेज बसों में लागू होगी। यात्रियों की भीड़।
सिरोही आगार के मुय प्रबंधक यशवंत राज सिंघारिया ने बताया कि शनिवार को महिलाओं की भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त बसों तो नहीं लगाई, लेकिन जिस रूट पर ज्यादा यातायात था, उस जगह पर रूट को डायवर्ट कर बसों को संचालित किया गया। महिलाओं व बालिकाओं के लिए नि:शुल्क सफर रविवार को भी जारी रहेगा।
आबूरोड. शहर के रोडवेज बस स्टैंड से शनिवार को रक्षाबंधन पर्व पर बड़ी संया में महिलाओं ने नि:शुल्क यात्रा की। बहनें अपने भाइयोें को रक्षासूत्र बांधने के लिए गंतव्य के लिए बसों में रवाना हुई। कई रूटों की बसों में ज्यादा भीड़ होने पर महिलाओं को दूसरी बस का इंतजार करना पड़ा। मुय प्रबंधक प्रवेश बोराणा ने बताया कि राज्य सरकार की योजना के तहत रक्षाबंधन पर्व पर महिलाएं शुक्रवार रात 12 बजे से रविवार रात 12 बजे तक निगम की बसों में नि:शुल्क यात्रा कर सकेंगी। हालांकि भीड़ ने परेशान भी किया।
मंडार. रक्षा बंधन पर्व पर इस बार दो दिन महिलाओं के लिए बसों से यात्रा मुत होने से बस स्टैंड पर भारी भीड़ बनी रही। रोडवेज बसों से ग्रामीण महिलाओं ने बस यात्रा का लाभ लिया।
वहीं बसों के समय पर नहीं आने से कई महिलाओं को टैक्सी तथा निजी बसों से महंगा किराया देकर जाना पड़ा। गृहिणी शोभा ने बताया कि शनिवार को सुबह बस नहीं आने से टैक्सी में जाना पड़ा। वैसे सरकार की ओर से दो दिन मुत यात्रा का तोहफा दिया है, जो सराहनीय है। गृहिणी जमना देवी ने बताया कि वह पिछले सात सालों से इस मौके पर बस से यात्रा करती आ रही है। इस बार सरकार की ओर से दो दिन करने से वे आराम से वापस घर आ भी सकती हैं।