रायपुर महादेव मंदिर के चोरों ने पांचवीं बार तोड़े ताले, नकदी व शृंगार का सामान चुराया

रायपुर. मंडार थाना क्षेत्र के रायपुर गांव स्थित महादेव मंदिर में चोरों ने पांचवीं बार ताले तोड़ पुलिस गश्त पर सवाल खड़े कर दिए। गुरुवार देर रात मंदिर के मुय गेट के पास में लगे छोटे दरवाजे का ताला तोडकर अंदर घुसे चोर दानपात्र व मंदिर के गर्भगृह का दरवाजा तोड़ भगवान के शृंगार का सामान और करीब 3 हजार से अधिक की नकदी चुरा ले गए।