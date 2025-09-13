Patrika LogoSwitch to English

रायपुर महादेव मंदिर के चोरों ने पांचवीं बार तोड़े ताले, नकदी व शृंगार का सामान चुराया

चोरियों का खुलासा नहीं होने से ग्रामीणों में रोष

सिरोही

Mahendra Vaghela

Sep 13, 2025

रायपुर. मंदिर परिसर में जांच करती पुलिस व मौजूद ग्रामीण।

रायपुर. मंडार थाना क्षेत्र के रायपुर गांव स्थित महादेव मंदिर में चोरों ने पांचवीं बार ताले तोड़ पुलिस गश्त पर सवाल खड़े कर दिए। गुरुवार देर रात मंदिर के मुय गेट के पास में लगे छोटे दरवाजे का ताला तोडकर अंदर घुसे चोर दानपात्र व मंदिर के गर्भगृह का दरवाजा तोड़ भगवान के शृंगार का सामान और करीब 3 हजार से अधिक की नकदी चुरा ले गए।

शुक्रवार सुबह मंदिर का पुजारी पूजा करने के लिए मंदिर पहुंचा तो दरवाजा खुला था। मंदिर के अंदर जाकर देखा तो दानपात्र व गर्भगृह का प्रवेशद्वार भी टूटा हुआ मिला।

पुजारी ने ग्रामीणों को चोरी की जानकारी दी। सरपंच छगनलाल कोली ने मंडार पुलिस को सूचना दी। जिस पर हैड कांस्टेबल कांतिलाल मय टीम मौके पर पहुंचे तथा जायजा लेकर अनुसंधान शुरू किया। एक चोर सीसीटीवी में भी कैद हुआ है।

रायपुर. सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ चोर।

क्षेत्र में बढ़ रही वारदातें

रायपुर के ग्रामीण परबतसिंह देवड़ा, पारस जोशी, नरपतसिंह, जसवंत सिंह सहित लोगों ने कहा की इसी महादेवजी मंदिर में एक साल में ही पांचवी बार चोरी की वारदात हुई है, लेकिन अभी तक किसी भी वारदात का खुलासा नहीं हुआ।

पुलिस चौकी की मांग

ग्रामीणों ने रायपुर में पुलिस चौकी खोलने की मांग की। उससे रायपुर हडमतियां, निमतलाई, अमरापुरा, कोलापुरा, जालमपुरा, लालपुरा, वडवज, केसुआ, जुजापुरा, माटासन व भील बस्ती सहित करीब एक दर्जन गांव जुड़ सकते हैं। रात्रि गश्त बढ़ाने की भी मांग की।

अनजान लोगों का हो वेरिफिकेशन

क्षेत्र में इन दिनों बंगाली झोलाछाप, मावा भट्टे, दिहाड़ी मजदूरी करने वाले, मोटरसाइकिल पर कंबल या अन्य सामान बेचने वाले, किराए के मकान में रहने वाले या फिर किसी भी कृषि कुओं पर खेती कर रहे अनजान लोगों का संबंधित थाना पुलिस वेरिफिकेशन नहीं करती हैं। ऐसे लोगों का वेरिफिकेशन करने की भी मांग रखी।

