बनास नदी में दर्दनाक हादसा: पत्नी को बचाने पति भी कूदा, पर नहीं रोक पाया बहाव

जानकारी के अनुसार, राज्यावास निवासी विजयसिंह रावल (57) पुत्र भानसिंह रावल व उनकी पत्नी निर्मला कंवर (53) सुबह बाइक से मोही प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गए थे। वापसी में करीब सुबह 11 बजे वे जैसे ही मोही-बनास नदी की पुलिया से गुज़रे, बाइक पुलिया के गड्ढे में उछल गई। इस झटके से निर्मला का संतुलन बिगड़ गया और वे सीधे पुलिया पर बहते पानी में गिर पड़ीं। जैसे ही पत्नी पानी में गिरी, विजयसिंह ने बिना सोचे-समझे नदी में छलांग लगा दी। कुछ देर तक दोनों पति-पत्नी बहते रहे। निर्मला मदद के लिए पुकारती रही, लेकिन तेज धारा ने उसे दूर खींच लिया। विजयसिंह ने पूरी कोशिश की, पर हाथ नहीं पहुंच पाया।