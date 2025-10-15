परेशानी: उड़ते धूल के गुबारों से बिगड़ी हवा, बढ़ी अस्थमा मरीजों की परेशानी

नगरपालिका ने कुछ वर्ष पहले शहर की धूल को साफ करने के लिए मशीन भी बुलवाई थी, लेकिन वह मशीन ही रखी-रखी धूल खा रही है, लेकिन उसका उपयोग सफाई के लिए नहीं किया जा रहा है। लोगों ने मांग की है कि जल्द से जल्द सफाई की जाए। साथ ही सड़कों पर नियमित पानी का छिड़काव कराया जाए, ताकि शहर की हवा में घुल रही धूल से राहत मिल सके। नगर पालिका के उदासीन रवैये से लोगों में नाराजगी है।