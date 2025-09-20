एंटिफा को आतंकी संगठन घोषित करने की तैयारी में ट्रंप

अमरीकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने गुरुवार को कट्टरपंथी वामपंथी समूहों के नेटवर्क 'एंटिफा' को 'बड़ा आतंकी संगठन' घोषित किया। यह ऐलान उनके करीबी सहयोगी चार्ली किर्क की हालिया हत्या के कुछ दिनों बाद आया है। ट्रंप ने ब्रिटेन दौरे के दौरान देर रात सोशल मीडिया पोस्ट में एंटिफा को 'बीमार, खतरनाक और कट्टरपंथी वामपंथी आपदा' बताया और कहा कि इसके वित्तपोषकों की भी जांच की सिफारिश करेंगे।
एंटिफा वास्तव में विभिन्न छोटे समूहों का विकेन्द्रित नेटवर्क है, जो फासीवादी और नव-नाजी गतिविधियों का विरोध करता है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह के ढीले ढांचे वाले आंदोलन को आतंकी संगठन घोषित करना कानूनी रूप से जटिल है। 2020 में एफबीआइ के पूर्व निदेशक क्रिस्टोफर रे ने भी गवाही में कहा था कि एंटिफा कोई संगठन नहीं बल्कि एक विचारधारा है।
ट्रंप की घोषणा का रिपब्लिकन सीनेटर बिल कैसिडी ने स्वागत किया। उन्होंने कहा कि एंटिफा ने वैध आंदोलनों को हिंसा और अराजकता फैलाने का साधन बनाया है और इसे घरेलू आतंकी समूह मानना सही कदम है।