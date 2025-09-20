Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

समाचार

एंटिफा को आतंकी संगठन घोषित करने की तैयारी में ट्रंप

अमरीकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने गुरुवार को कट्टरपंथी वामपंथी समूहों के नेटवर्क &#8216;एंटिफा&#8217; को &#8216;बड़ा आतंकी संगठन&#8217; घोषित किया। यह ऐलान उनके करीबी सहयोगी चार्ली किर्क की हालिया हत्या के कुछ दिनों बाद आया है। ट्रंप ने ब्रिटेन दौरे के दौरान देर रात सोशल मीडिया पोस्ट में एंटिफा को &#8216;बीमार, खतरनाक और कट्टरपंथी वामपंथी आपदा&#8217; [&hellip;]

भारत

Nitin Kumar

Sep 20, 2025

अमेरिका ने भारतीय अधिकारियों का वीजा किया रद्द (Photo-IANS)

अमरीकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने गुरुवार को कट्टरपंथी वामपंथी समूहों के नेटवर्क 'एंटिफा' को 'बड़ा आतंकी संगठन' घोषित किया। यह ऐलान उनके करीबी सहयोगी चार्ली किर्क की हालिया हत्या के कुछ दिनों बाद आया है। ट्रंप ने ब्रिटेन दौरे के दौरान देर रात सोशल मीडिया पोस्ट में एंटिफा को 'बीमार, खतरनाक और कट्टरपंथी वामपंथी आपदा' बताया और कहा कि इसके वित्तपोषकों की भी जांच की सिफारिश करेंगे।

एंटिफा वास्तव में विभिन्न छोटे समूहों का विकेन्द्रित नेटवर्क है, जो फासीवादी और नव-नाजी गतिविधियों का विरोध करता है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह के ढीले ढांचे वाले आंदोलन को आतंकी संगठन घोषित करना कानूनी रूप से जटिल है। 2020 में एफबीआइ के पूर्व निदेशक क्रिस्टोफर रे ने भी गवाही में कहा था कि एंटिफा कोई संगठन नहीं बल्कि एक विचारधारा है।

ट्रंप की घोषणा का रिपब्लिकन सीनेटर बिल कैसिडी ने स्वागत किया। उन्होंने कहा कि एंटिफा ने वैध आंदोलनों को हिंसा और अराजकता फैलाने का साधन बनाया है और इसे घरेलू आतंकी समूह मानना सही कदम है।


खबर शेयर करें:

Published on:

20 Sept 2025 11:58 pm

Hindi News / News Bulletin / एंटिफा को आतंकी संगठन घोषित करने की तैयारी में ट्रंप

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.