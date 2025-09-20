एंटिफा को आतंकी संगठन घोषित करने की तैयारी में ट्रंप

अमरीकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने गुरुवार को कट्टरपंथी वामपंथी समूहों के नेटवर्क 'एंटिफा' को 'बड़ा आतंकी संगठन' घोषित किया। यह ऐलान उनके करीबी सहयोगी चार्ली किर्क की हालिया हत्या के कुछ दिनों बाद आया है। ट्रंप ने ब्रिटेन दौरे के दौरान देर रात सोशल मीडिया पोस्ट में एंटिफा को 'बीमार, खतरनाक और कट्टरपंथी वामपंथी आपदा' बताया और कहा कि इसके वित्तपोषकों की भी जांच की सिफारिश करेंगे।