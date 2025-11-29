छतरपुर की दो काली सच्चाइयां: एक ओर 100 करोड़ का अवैध गुटखा साम्राज्य, दूसरी ओर इंजेक्शन से नशे में डूबते युवा

अवैध गुटखे के कारोबार ने पिछले कुछ वर्षों में व्यापक रूप ले लिया है। नौगांव शहर और उसके आसपास ईशानगर रोड, धौर्रा रोड, डिस्लरी रोड, गर्रोली रोड, वीरेंद्र कॉलोनी, परम कॉलोनी और अलीपुरा थाना क्षेत्र में देर रात तक चलने वाली अवैध फैक्ट्रियां खुलेआम गुटखा तैयार कर रही हैं। पहेली, पुजारी और आरडीएक्स जैसे मिक्स ब्रांड गुटखे को निजी वाहनों के जरिये उत्तर प्रदेश की सीमा तक पहुंचाया जाता है। इस दौरान बड़े पैमाने पर जीएसटी चोरी भी की जा रही है। जिले में इस अवैध कारोबार का सालाना टर्नओवर लगभग 100 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है।