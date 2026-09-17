जम्मू-कश्मीर के उधमपुर में बड़ा ऑपरेशन, मुठभेड़ में ढेर हुए 2 संदिग्ध आतंकवादी, हथियार बरामद

इससे पहले 5 सितंबर को जम्मू-कश्मीर के बडगाम जिले में सुरक्षा बलों ने लश्कर-ए-तैयबा के एक कमांडर को मुठभेड़ में मार गिराया था। उसकी पहचान यासिर के रूप में हुई थी। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार, यासिर पहले सुंदरमैन मूसा के नेतृत्व वाले लश्कर समूह का हिस्सा था। करीब एक साल पहले वह इस समूह से अलग हो गया था और अलग तरीके से काम कर रहा था।