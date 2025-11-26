पुलिस लाइन में वाहन निरीक्षण परेड

SP inspecting vehicles
109 वाहनों की फि टनेस जाँची
SP inspecting vehicles
नरसिंहपुर.पुलिस लाइन में मंगलवार को आयोजित वाहन निरीक्षण परेड में पुलिस अधीक्षक डॉ. ऋ षिकेश मीना ने जिले में उपयोग हो रहे कुल 109 शासकीय वाहनों का विस्तृत निरीक्षण किया। निरीक्षण में जीप, मोटरसाइकिल, बीट वाहन सहित सभी परिवहन साधनों की फि टनेस और तकनीकी स्थिति की बारीकी से जांच की गई।निरीक्षण के दौरान एसपी ने वाहनों के दस्तावेज, सर्विसिंग, टायरों की स्थिति, वायरिंग, ब्रेक, सायरन, पीए सिस्टम और अन्य तकनीकी उपकरणों की कार्यशीलता की जांच की। साथ ही सभी वाहनों की ड्राइवर डायरियाँ भी देखी गईं। बेहतर रखरखाव पाए जाने पर चार वाहन चालकों को प्रशंसा स्वरूप पुरस्कृत किया गया। जबकि लापरवाही बरतने पर 11 चालकों को दंडित किया गया।एसपी मीना ने ड्राइवरों को वाहनों की नियमित सर्विसिंग, ईंधन खपत के नियमन, तथा ड्यूटी के दौरान वाहनों के सुरक्षित उपयोग के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित शाखाओं को आदेशित किया कि सभी वाहन हमेशा फि टनेस मानकों के अनुरूप तैयार स्थिति में रखे जाएँ, ताकि आपातकालीन हालात में पुलिस त्वरित और प्रभावी कार्रवाई कर सके।
