अज्ञात वाहन की टक्कर से घायल हुए युवक की इलाज के दौरान मौत

पीएम के बाद शव ले जाते हुए
बीना. कुरवाई में काम करने वाले धनोरा निवासी एक युवक की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई।
जानकारी के अनुसार सुरेंद्र पिता हलकई अहिरवार (27), सोमवार को ड्यूटी खत्म कर अपनी मोटरसाइकिल से वापस गांव धनोरा लौट रहा था। जैसे ही वह रिफाइनरी पेट्रोल पंप के पास पहुंचा, तभी एक अज्ञात वाहन ने उसकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि सुरेंद्र सड़क पर दूर जा गिरा और उसे गंभीर चोटें आईं।
घटना के तुरंत बाद मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस और 108 एंबुलेंस को सूचना दी। सुरेंद्र को प्राथमिक उपचार के बाद सागर के एक निजी अस्पताल ले जाया गया। यहां डॉक्टरों ने उनकी हालत नाजुक बताई और बेहतर उपचार के लिए भोपाल रेफर कर दिया। परिजन उसे उसी रात भोपाल ले गए, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
बीना सिविल अस्पताल में किया गया पीएम
शुक्रवार को सुरेंद्र का सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया गया। इसके बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। युवक की असमय मौत से परिवार में मातम का माहौल है। परिजन हादसे में शामिल वाहन और चालक की जल्द पहचान कर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
पुलिस कर रही जांच
पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। घटनास्थल के आसपास भवनों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि अज्ञात वाहन और उसके चालक की पहचान की जा सके। पुलिस का कहना है कि सबूतों के आधार पर आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
आए दिन हो रही घटनाएं
लोगों का कहना है कि रिफाइनरी पेट्रोल पंप के पास तेज रफ्तार वाहनों के कारण आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। उन्होंने सड़क पर स्पीड ब्रेकर की मांग भी उठाई है।
