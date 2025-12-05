अज्ञात वाहन की टक्कर से घायल हुए युवक की इलाज के दौरान मौत

बीना. कुरवाई में काम करने वाले धनोरा निवासी एक युवक की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई।

जानकारी के अनुसार सुरेंद्र पिता हलकई अहिरवार (27), सोमवार को ड्यूटी खत्म कर अपनी मोटरसाइकिल से वापस गांव धनोरा लौट रहा था। जैसे ही वह रिफाइनरी पेट्रोल पंप के पास पहुंचा, तभी एक अज्ञात वाहन ने उसकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि सुरेंद्र सड़क पर दूर जा गिरा और उसे गंभीर चोटें आईं।

घटना के तुरंत बाद मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस और 108 एंबुलेंस को सूचना दी। सुरेंद्र को प्राथमिक उपचार के बाद सागर के एक निजी अस्पताल ले जाया गया। यहां डॉक्टरों ने उनकी हालत नाजुक बताई और बेहतर उपचार के लिए भोपाल रेफर कर दिया। परिजन उसे उसी रात भोपाल ले गए, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।