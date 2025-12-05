5 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सागर

दर्दनाक हादसा- मकान में लगी भीषण आग में झुलस गए तीन सगे भाई-बहन

Sagar- मकान में आधी रात को भड़की आग, हादसे के वक्त नहीं थे मां पिता

2 min read
Google source verification

सागर

image

deepak deewan

Dec 05, 2025

Three siblings burned in a fire in Narayavali in Sagar

Three siblings burned in a fire in Narayavali in Sagar

Sagar- मध्यप्रदेश के सागर में गुरुवार-शुक्रवार की दरमियानी रात एक मकान में आग लग गई। इस दर्दनाक हादसे में तीन सगे भाई बहन झुलस गए। तीनों को घायलावस्था में बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है जिनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार घटना रात करीब 12 बजे की है जब एक कच्चे मकान में अचानक आग भड़क उठी। मकान में सो रहे बच्चे आग की लपटों से घिर गए। हादसे की सूचना मिलते ही नरयावली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और डायल 112 व 108 एम्बुलेंस की मदद से तीनों घायलों को तत्काल बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया।
विधायक प्रदीप लारिया ने हादसे पर दुख प्रकट करते हुए प्रभावित परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिलाया।

नरयावली थाना क्षेत्र के ग्राम चांदामऊ में यह दर्दनाक हादसा हुआ। यहां एक परिवार के कच्चे मकान में अचानक आग भड़क उठी। दुर्घटना में घर के अंदर सो रहे तीन बच्चे-बेटी साक्षी (22), बेटा अनुज (19) और कार्तिक (15) गंभीर रूप से झुलस गए।

चांदामऊ निवासी गणेश चढ़ार घटना के समय अपने खेत पर थे, जबकि उनकी पत्नी शादी समारोह में शामिल होने गई थीं। घर पर केवल उनके तीन बच्चे ही थे जोकि सो रहे थे। मकान में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते कच्चा घर लपटों में घिर गया।

आग की लपटें उठती देख ग्रामीण दौड़े और काफी मशक्कत के बाद बच्चों को बाहर निकाला। तब तक तीनों के शरीर के कई हिस्से बुरी तरह झुलस चुके थे। आग से मकान पूरी तरह खाक हो गया और घर-गृहस्थी का सामान भी जलकर नष्ट हो गया।

हरसंभव सहायता का आश्वासन

घटना की जानकारी मिलते ही नरयावली के विधायक प्रदीप लारिया ने दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मैं प्रशासनिक अधिकारियों से चर्चा कर परिवार को तत्काल सहायता और बच्चों के उचित इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित कराऊंगा। बेघर हुए परिवार को हर संभव मदद दिलाई जाएगी।

ये भी पढ़ें

जिस परिवार में बेटी ब्याही, बेटे के लिए वहीं से बहू भी ला रहे सीएम मोहन यादव
भोपाल
CM Dr. Mohan Yadav's son will get married in Ujjain

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

05 Dec 2025 05:47 pm

Published on:

05 Dec 2025 05:46 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / दर्दनाक हादसा- मकान में लगी भीषण आग में झुलस गए तीन सगे भाई-बहन

बड़ी खबरें

View All

सागर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

अज्ञात वाहन की टक्कर से घायल हुए युवक की इलाज के दौरान मौत

A young man injured in a collision with an unknown vehicle died during treatment.
सागर

सागर में शादी समारोह में भोपाल की दो महिलाओं के लाखों के जेवर गायब

सागर

गोधुली बेला में भगवान दत्तात्रेय जयंती, गेंदो के फूलों से सजा मंदिर

सागर

बीना नगर पालिका में जलकर 75 रुपए बढ़ाने की तैयारी, अभी 125 रुपए माह देना पड़ता है कर

Bina Municipality is preparing to increase the water tax by Rs 75, currently Rs 125 per month is the tax.
सागर

1 जनवरी से होगा बड़ा बदलाव! बदल जाएगा इन ट्रेनों का टाइम टेबल, यहां देखें टाइमिंग

Railway new timetable trains timing change rewanchal express mp news
सागर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.