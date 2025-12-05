दर्दनाक हादसा- मकान में लगी भीषण आग में झुलस गए तीन सगे भाई-बहन

Sagar- मध्यप्रदेश के सागर में गुरुवार-शुक्रवार की दरमियानी रात एक मकान में आग लग गई। इस दर्दनाक हादसे में तीन सगे भाई बहन झुलस गए। तीनों को घायलावस्था में बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है जिनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार घटना रात करीब 12 बजे की है जब एक कच्चे मकान में अचानक आग भड़क उठी। मकान में सो रहे बच्चे आग की लपटों से घिर गए। हादसे की सूचना मिलते ही नरयावली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और डायल 112 व 108 एम्बुलेंस की मदद से तीनों घायलों को तत्काल बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया।

विधायक प्रदीप लारिया ने हादसे पर दुख प्रकट करते हुए प्रभावित परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिलाया।