दर्दनाक हादसा- मकान में लगी भीषण आग में झुलस गए तीन सगे भाई-बहन

Three siblings burned in a fire in Narayavali in Sagar
Sagar- मध्यप्रदेश के सागर में गुरुवार-शुक्रवार की दरमियानी रात एक मकान में आग लग गई। इस दर्दनाक हादसे में तीन सगे भाई बहन झुलस गए। तीनों को घायलावस्था में बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है जिनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार घटना रात करीब 12 बजे की है जब एक कच्चे मकान में अचानक आग भड़क उठी। मकान में सो रहे बच्चे आग की लपटों से घिर गए। हादसे की सूचना मिलते ही नरयावली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और डायल 112 व 108 एम्बुलेंस की मदद से तीनों घायलों को तत्काल बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया।
विधायक प्रदीप लारिया ने हादसे पर दुख प्रकट करते हुए प्रभावित परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिलाया।
नरयावली थाना क्षेत्र के ग्राम चांदामऊ में यह दर्दनाक हादसा हुआ। यहां एक परिवार के कच्चे मकान में अचानक आग भड़क उठी। दुर्घटना में घर के अंदर सो रहे तीन बच्चे-बेटी साक्षी (22), बेटा अनुज (19) और कार्तिक (15) गंभीर रूप से झुलस गए।
चांदामऊ निवासी गणेश चढ़ार घटना के समय अपने खेत पर थे, जबकि उनकी पत्नी शादी समारोह में शामिल होने गई थीं। घर पर केवल उनके तीन बच्चे ही थे जोकि सो रहे थे। मकान में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते कच्चा घर लपटों में घिर गया।
आग की लपटें उठती देख ग्रामीण दौड़े और काफी मशक्कत के बाद बच्चों को बाहर निकाला। तब तक तीनों के शरीर के कई हिस्से बुरी तरह झुलस चुके थे। आग से मकान पूरी तरह खाक हो गया और घर-गृहस्थी का सामान भी जलकर नष्ट हो गया।
घटना की जानकारी मिलते ही नरयावली के विधायक प्रदीप लारिया ने दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मैं प्रशासनिक अधिकारियों से चर्चा कर परिवार को तत्काल सहायता और बच्चों के उचित इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित कराऊंगा। बेघर हुए परिवार को हर संभव मदद दिलाई जाएगी।
