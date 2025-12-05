5 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

सागर

बड़े बकाएदारों पर कार्रवाई, दुकानों पर तालाबंदी की तो 2 लाख 29 हजार रुपए मौके पर ही जमा हुए

आर्थिक तंगी से जूझ रहे निगम के अधिकारियों ने अब कर वसूली में दिखाई सख्ती सागर. आर्थिक तंगी से जूझ रहे निगम की स्थिति सुधारने गुरुवार को अधिकारियों ने सख्ती दिखाई। भगवानगंज और गुरु गोविंद सिंह वार्ड में अधिकारियों ने पहुंचकर बड़े बकाएदारों पर कार्रवाई की। दुकानें बंद कराईं तो निगम को 2 लाख 29 [&hellip;]

सागर

Nitin Sadaphal

Dec 05, 2025

आर्थिक तंगी से जूझ रहे निगम के अधिकारियों ने अब कर वसूली में दिखाई सख्ती

सागर. आर्थिक तंगी से जूझ रहे निगम की स्थिति सुधारने गुरुवार को अधिकारियों ने सख्ती दिखाई। भगवानगंज और गुरु गोविंद सिंह वार्ड में अधिकारियों ने पहुंचकर बड़े बकाएदारों पर कार्रवाई की। दुकानें बंद कराईं तो निगम को 2 लाख 29 हजार रुपए का राजस्व मौके पर ही मिल गया। कुछ दुकानों पर ताले लगवाए। निगमायुक्त राजकुमार खत्री ने बताया कि कार्रवाई के दौरान गुरु गोविंद सिंह वार्ड में संजीव दुबे, राजीव दुबे से शराब दुकान के संपत्ति कर की राशि 2 लाख रुपए जमा कराई गई। योगेश भाई दाना भाई भवानी मिल से 29 हजार 63 रुपए जमा हुए। कपिल मदन केशरवानी ने 29 हजार 872 रुपए शुक्रवार को जमा करने का आश्वासन दिया। वहीं भगवानगंज वार्ड में रूपचंद कुंदनलाल से 66 हजार 93 रुपए और शीलाबाई रूपचंद से 66 हजार 93 रुपए संपत्तिकर बकाया होने पर उनकी दुकानों में तालाबंदी की गई।

बकायादारों के संस्थान बंद कराएं, नल कनेक्शन भी काटें

निगमायुक्त ने कहा कि नगर निगम की आय शहर के विकास कार्यों की रीढ़ है और बकाया राशि जमा न करने वालों के प्रति किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने भगवानगंज क्षेत्र में बकायादारों की दुकानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों एवं भवन मालिकों के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए। कहा कि जिन बकायादारों ने सूचना देने के बाद भी कर जमा नहीं किया उनके संस्थानों में ताले लगाए जाएं। नल कनेक्शन काटा जाए। संपत्तिकर, जलकर, दुकानों का किराया एवं अन्य करों की बकाया राशि शीघ्रता से वसूली जाए, ताकि निगम को वित्तीय समस्या न हो।

ईमानदार कर दाताओं का भी रखे ध्यान

निगमायुक्त ने स्पष्ट किया कि 31 दिसंबर तक राजस्व वसूली माह के अंतर्गत शहर के अन्य क्षेत्रों में भी इसी तरह का सघन वसूली अभियान चलाया जाएगा। बकाया राशि जमा न करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई होगी। प्रतिष्ठानों की तालाबंदी, नाम सार्वजनिक करने एवं कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्रवाई पूर्णत: पारदर्शी हो। ईमानदार करदाताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। नगर निगम आयुक्त ने नागरिकों से अपील की है कि वे समय पर अपने करों का भुगतान कर शहर के विकास में सहयोग प्रदान करें।

05 Dec 2025 06:55 pm

सागर

