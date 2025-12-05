बड़े बकाएदारों पर कार्रवाई, दुकानों पर तालाबंदी की तो 2 लाख 29 हजार रुपए मौके पर ही जमा हुए

सागर. आर्थिक तंगी से जूझ रहे निगम की स्थिति सुधारने गुरुवार को अधिकारियों ने सख्ती दिखाई। भगवानगंज और गुरु गोविंद सिंह वार्ड में अधिकारियों ने पहुंचकर बड़े बकाएदारों पर कार्रवाई की। दुकानें बंद कराईं तो निगम को 2 लाख 29 हजार रुपए का राजस्व मौके पर ही मिल गया। कुछ दुकानों पर ताले लगवाए। निगमायुक्त राजकुमार खत्री ने बताया कि कार्रवाई के दौरान गुरु गोविंद सिंह वार्ड में संजीव दुबे, राजीव दुबे से शराब दुकान के संपत्ति कर की राशि 2 लाख रुपए जमा कराई गई। योगेश भाई दाना भाई भवानी मिल से 29 हजार 63 रुपए जमा हुए। कपिल मदन केशरवानी ने 29 हजार 872 रुपए शुक्रवार को जमा करने का आश्वासन दिया। वहीं भगवानगंज वार्ड में रूपचंद कुंदनलाल से 66 हजार 93 रुपए और शीलाबाई रूपचंद से 66 हजार 93 रुपए संपत्तिकर बकाया होने पर उनकी दुकानों में तालाबंदी की गई।