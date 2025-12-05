5 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सागर

बीना नगर पालिका में जलकर 75 रुपए बढ़ाने की तैयारी, अभी 125 रुपए माह देना पड़ता है कर

परिषद की बैठक में रखा जाना है प्रस्ताव, विपक्ष ने कहा अभी बढ़ाने की नहीं जरूरत

2 min read
Google source verification

सागर

image

sachendra tiwari

Dec 05, 2025

Bina Municipality is preparing to increase the water tax by Rs 75, currently Rs 125 per month is the tax.

फाइल फोटो

बीना. नगर पालिका ने जलकर बढ़ाने की तैयारी कर ली है और परिषद की सहमति मिलने पर नगरवासियों को हर माह 75 रुपए ज्यादा देने होंगे। इसके अलावा अन्य शुल्कों में भी वृद्धि हो सकती है।
नगर पालिका परिषद की बैठक 12 दिसंबर को होना है, इसमें जलकर बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव रखा जाएगा। वर्तमान में 125 रुपए माह जलकर लगता है और इसमें 75 रुपए वृद्धि की तैयारी है। यदि प्रस्ताव पारित होता है, तो 200 रुपए माह कर देना पड़ेगा। 75 रुपए कर बढऩे पर नगर पालिका के खाते में 10 हजार 300 कनेक्शन के हर माह 7 लाख 72 हजार 500 रुपए ज्यादा आएंगे। इससे नगर पालिका की आय में वृद्धि होगी। जानकारी के अनुसार जलशोधन कार्य में खर्च भी ज्यादा आता है और उसके अनुसार कर बहुत कम मिल रहा है। वहीं, नामांतरण शुल्क 5 लाख तक की रजिस्ट्री पर 1000 रुपए, 10 लाख तक 2000 रुपए और दस लाख से ऊपर 3000 रुपए लेने का प्रस्ताव है।

दो बार बढ़ चुका है जलकर
नगर पालिका से मिली जानकारी के अनुसार 2021-22 में जलकर 100 रुपए था, जिसे वर्ष 2022-23 में 115 और फिर 2023-24 में 125 कर दिया। इसके बाद अब 200 रुपए करने की तैयारी है।

बार-बार कर वृद्धि करना गलत
इस संबंध में नगर पालिका के नेता प्रतिपक्ष प्रशांत राय ने बताया कि पहले 115 और फिर 125 रुपए कर पिछले वर्षों में बढ़ाया गया है। इसके बाद भी फिर से कर बढ़ाने की तैयारी है, जो गलत है। साथ ही कई जगहों पर लोगों को पर्याप्त पानी भी नहीं मिल रहा है। कर बढ़ाने के पहले व्यवस्थाओं में सुधार करने की जरूरत है।

परिषद की सहमति से प्रस्ताव होगा पास
बैठक में जलकर वृद्धि का प्रस्ताव रखा जा रहा है और परिषद की सहमति मिलने पर ही इसे पास किया जाएगा।
लता सकवार, नपाध्यक्ष, बीना

शासन स्तर से हैं आदेश
शासन स्तर से कर बढ़ाने के आदेश आए हैं। ज्यादा कर आने से शहर में विकास कार्य होंगे और जल सप्लाई में जो भी कमियां हैं वह भी दूर हो जाएंगी, जिससे शहरवासियों को लाभ होगा।
राहुल कुमार कौरव, सीएमओ, बीना

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

05 Dec 2025 11:57 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / बीना नगर पालिका में जलकर 75 रुपए बढ़ाने की तैयारी, अभी 125 रुपए माह देना पड़ता है कर

बड़ी खबरें

View All

सागर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

1 जनवरी से होगा बड़ा बदलाव! बदल जाएगा इन ट्रेनों का टाइम टेबल, यहां देखें टाइमिंग

Railway new timetable trains timing change rewanchal express mp news
सागर

पहली पत्नी के बर्थडे पर दूसरी पत्नी के घर में पति की संदिग्ध मौत

parshad naeem khan
सागर

टॉयलेट में सांप का डेरा..डरकर पत्नी को मायके छोड़ा, 15 दिन तक दहशत में रहा परिवार…

sagar
सागर

क्या ‘SIR फॉर्म’ नहीं भरने से बंद हो जाएगा ‘राशन-पानी’? मंत्री के बयान से मची खलबली

सागर

भांकरई रोड पर निकल रहे भारी वाहनों से ग्रामीण परेशान, धूल के कारण रोड पर चलना हुआ मुश्किल

Villagers are troubled by heavy vehicles plying on Bhankarai Road, making it difficult to walk on the road due to dust.
सागर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.