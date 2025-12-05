बीना नगर पालिका में जलकर 75 रुपए बढ़ाने की तैयारी, अभी 125 रुपए माह देना पड़ता है कर

फाइल फोटो
बीना. नगर पालिका ने जलकर बढ़ाने की तैयारी कर ली है और परिषद की सहमति मिलने पर नगरवासियों को हर माह 75 रुपए ज्यादा देने होंगे। इसके अलावा अन्य शुल्कों में भी वृद्धि हो सकती है।
नगर पालिका परिषद की बैठक 12 दिसंबर को होना है, इसमें जलकर बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव रखा जाएगा। वर्तमान में 125 रुपए माह जलकर लगता है और इसमें 75 रुपए वृद्धि की तैयारी है। यदि प्रस्ताव पारित होता है, तो 200 रुपए माह कर देना पड़ेगा। 75 रुपए कर बढऩे पर नगर पालिका के खाते में 10 हजार 300 कनेक्शन के हर माह 7 लाख 72 हजार 500 रुपए ज्यादा आएंगे। इससे नगर पालिका की आय में वृद्धि होगी। जानकारी के अनुसार जलशोधन कार्य में खर्च भी ज्यादा आता है और उसके अनुसार कर बहुत कम मिल रहा है। वहीं, नामांतरण शुल्क 5 लाख तक की रजिस्ट्री पर 1000 रुपए, 10 लाख तक 2000 रुपए और दस लाख से ऊपर 3000 रुपए लेने का प्रस्ताव है।
दो बार बढ़ चुका है जलकर
नगर पालिका से मिली जानकारी के अनुसार 2021-22 में जलकर 100 रुपए था, जिसे वर्ष 2022-23 में 115 और फिर 2023-24 में 125 कर दिया। इसके बाद अब 200 रुपए करने की तैयारी है।
बार-बार कर वृद्धि करना गलत
इस संबंध में नगर पालिका के नेता प्रतिपक्ष प्रशांत राय ने बताया कि पहले 115 और फिर 125 रुपए कर पिछले वर्षों में बढ़ाया गया है। इसके बाद भी फिर से कर बढ़ाने की तैयारी है, जो गलत है। साथ ही कई जगहों पर लोगों को पर्याप्त पानी भी नहीं मिल रहा है। कर बढ़ाने के पहले व्यवस्थाओं में सुधार करने की जरूरत है।
परिषद की सहमति से प्रस्ताव होगा पास
बैठक में जलकर वृद्धि का प्रस्ताव रखा जा रहा है और परिषद की सहमति मिलने पर ही इसे पास किया जाएगा।
लता सकवार, नपाध्यक्ष, बीना
शासन स्तर से हैं आदेश
शासन स्तर से कर बढ़ाने के आदेश आए हैं। ज्यादा कर आने से शहर में विकास कार्य होंगे और जल सप्लाई में जो भी कमियां हैं वह भी दूर हो जाएंगी, जिससे शहरवासियों को लाभ होगा।
राहुल कुमार कौरव, सीएमओ, बीना
