बीना नगर पालिका में जलकर 75 रुपए बढ़ाने की तैयारी, अभी 125 रुपए माह देना पड़ता है कर

बीना. नगर पालिका ने जलकर बढ़ाने की तैयारी कर ली है और परिषद की सहमति मिलने पर नगरवासियों को हर माह 75 रुपए ज्यादा देने होंगे। इसके अलावा अन्य शुल्कों में भी वृद्धि हो सकती है।

नगर पालिका परिषद की बैठक 12 दिसंबर को होना है, इसमें जलकर बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव रखा जाएगा। वर्तमान में 125 रुपए माह जलकर लगता है और इसमें 75 रुपए वृद्धि की तैयारी है। यदि प्रस्ताव पारित होता है, तो 200 रुपए माह कर देना पड़ेगा। 75 रुपए कर बढऩे पर नगर पालिका के खाते में 10 हजार 300 कनेक्शन के हर माह 7 लाख 72 हजार 500 रुपए ज्यादा आएंगे। इससे नगर पालिका की आय में वृद्धि होगी। जानकारी के अनुसार जलशोधन कार्य में खर्च भी ज्यादा आता है और उसके अनुसार कर बहुत कम मिल रहा है। वहीं, नामांतरण शुल्क 5 लाख तक की रजिस्ट्री पर 1000 रुपए, 10 लाख तक 2000 रुपए और दस लाख से ऊपर 3000 रुपए लेने का प्रस्ताव है।