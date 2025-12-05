सागर में शादी समारोह में भोपाल की दो महिलाओं के लाखों के जेवर गायब

पार्लर संचालक से फोन पर बात हुई तो उसने कहा, हमारे यहां सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, सुबह चेक कर लेंगे। अगर हमारे यहां पर्स छूटा होगा तो सुरक्षित मिल जाएगा। महिलाएं आश्वस्त होकर शादी में शामिल हो गईं।अगले दिन सुबह 10:30 बजे जब वे पार्लर पहुंचीं तो कर्मचारियों ने बताया कि मेकअप रूम का कैमरा पिछले कई दिनों से बंद है। इससे महिलाओं का शक गहरा गया कि पार्लर के स्टाफ ने ही पर्स उठा लिया। गुरुवार को सोनिका पडिहार पति जयंत पडिहार व निकिता पडिहार पति महेंद्र पडिहार अपने परिजन के साथ सिविल लाइन थाने पहुंचीं और लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में जेवर गुम होने की बात कही गई है।