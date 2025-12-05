5 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सागर

सागर में शादी समारोह में भोपाल की दो महिलाओं के लाखों के जेवर गायब

भोपाल से देवर की शादी में आई दो महिलाओं के साथ बड़ी अनहोनी हो गई। उनके लाखों रुपए के सोने-चांदी के जेवर से भरा पर्स गायब हो गया। महिलाओं ने सिविल लाइन के ब्यूटी पार्लर में जेवर चोरी होने का शक जताया है।

2 min read
Google source verification

सागर

image

Rizwan ansari

Dec 05, 2025

भोपाल से देवर की शादी में आई दो महिलाओं के साथ बड़ी अनहोनी हो गई। उनके लाखों रुपए के सोने-चांदी के जेवर से भरा पर्स गायब हो गया। महिलाओं ने सिविल लाइन के ब्यूटी पार्लर में जेवर चोरी होने का शक जताया है।

सोनिका पडिहार व निकिता पडिहार भोपाल से देवर की शादी में 30 नवंबर को सागर आई थीं। शादी से पहले शाम करीब 5 बजे सिविल लाइन के ब्यूटी पार्लर में मेकअप कराने पहुंचीं। करीब तीन घंटे वहां रहीं। वहां से साढ़े आठ बजे होटल पहुंचीं। रात तीन बजे दोबारा तैयार होने लगीं तो उनका पर्स नहीं था। उन्हें लगा कि पर्स शायद पार्लर में रह गया हो।

संचालक ने कहा, सीसी कैमरे में दिख जाएगा, लेकिन वह मिले बंद

पार्लर संचालक से फोन पर बात हुई तो उसने कहा, हमारे यहां सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, सुबह चेक कर लेंगे। अगर हमारे यहां पर्स छूटा होगा तो सुरक्षित मिल जाएगा। महिलाएं आश्वस्त होकर शादी में शामिल हो गईं।अगले दिन सुबह 10:30 बजे जब वे पार्लर पहुंचीं तो कर्मचारियों ने बताया कि मेकअप रूम का कैमरा पिछले कई दिनों से बंद है। इससे महिलाओं का शक गहरा गया कि पार्लर के स्टाफ ने ही पर्स उठा लिया। गुरुवार को सोनिका पडिहार पति जयंत पडिहार व निकिता पडिहार पति महेंद्र पडिहार अपने परिजन के साथ सिविल लाइन थाने पहुंचीं और लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में जेवर गुम होने की बात कही गई है।

प्रकरण दर्ज, पार्लर कर्मियों से पूछताछ कर रही पुलिस

सिविल लाइन पुलिस का कहना है कि महिलाएं जेवर पहनकर नहीं, पर्स में रखकर पार्लर गई थीं। इसलिए फिलहाल सीधे चोरी का मामला नहीं बनता। हो सकता है पर्स कहीं और रह गया हो। फिर भी पार्लर के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। प्रकरण दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है। पुलिस अब पार्लर के सभी कर्मचारियों से पूछताछ और उपलब्ध फुटेज की बारीकी से जांच कर रही है।

जांच में पता चलेगा जेवर चोरी हुए या गुम हो गए

महिलाओं की शिकायत पर मामले को जांच में लिया है। सीधे तौर पर चोरी का मामला होना नहीं कहा जा सकता। पार्लर में लगे सीसीटीवी कैमरे चैक किए जा रहे है। - आनंद सिंह, थाना प्रभारी- सिविल लाइन

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

05 Dec 2025 05:15 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / सागर में शादी समारोह में भोपाल की दो महिलाओं के लाखों के जेवर गायब

बड़ी खबरें

View All

सागर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

गोधुली बेला में भगवान दत्तात्रेय जयंती, गेंदो के फूलों से सजा मंदिर

सागर

बीना नगर पालिका में जलकर 75 रुपए बढ़ाने की तैयारी, अभी 125 रुपए माह देना पड़ता है कर

Bina Municipality is preparing to increase the water tax by Rs 75, currently Rs 125 per month is the tax.
सागर

1 जनवरी से होगा बड़ा बदलाव! बदल जाएगा इन ट्रेनों का टाइम टेबल, यहां देखें टाइमिंग

Railway new timetable trains timing change rewanchal express mp news
सागर

पहली पत्नी के बर्थडे पर दूसरी पत्नी के घर में पति की संदिग्ध मौत

parshad naeem khan
सागर

टॉयलेट में सांप का डेरा..डरकर पत्नी को मायके छोड़ा, 15 दिन तक दहशत में रहा परिवार…

sagar
सागर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.