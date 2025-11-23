तिघरा में पर्याप्त पानी, फिर भी दिसंबर से शहर में एक दिन छोडकऱ पानी की सप्लाई की तैयारी, जानिए क्या है वजह..

ग्वालियर. नगर निगम शहर में पानी की उपलब्धता बनाए रखने के लिए दिसंबर से एक दिन छोडकऱ पानी सप्लाई करने का प्रस्ताव तैयार कर रहा है। इसका अंतिम निर्णय 24 नवंबर को जलसंसाधन विभाग की बैठक में लिया जाएगा। इससे पहले आयुक्त संघप्रिय महापौर, सभापति, नेता प्रतिपक्ष और पार्षदों से भी चर्चा की जाएगी।

वर्तमान में तिघरा जलाशय में 739.10 फीट पानी मौजूद है। प्रतिदिन 12 एमसीएफटी की सप्लाई के हिसाब से यह पानी जुलाई तक पर्याप्त है। यदि सप्लाई एक दिन छोडकऱ की जाए, तो जलस्तर सितंबर तक बनाए रखा जा सकता है। निगम प्रशासन ने इसी आधार पर वैकल्पिक सप्लाई शेड्यूल तैयार किया है। नगर निगम के अधिकारी बताते हैं कि यह कदम जल संरक्षण और सीमित संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए आवश्यक है। यदि 24 नवंबर की बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है, तो दिसंबर से नई व्यवस्था लागू हो सकती है।