केंद्रीय कर्मचारियों व पेंशनर्स के लिए बनेगा वेलनेस सेंटर

अलवर. केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबर है। शहर में केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) द्वारा वेलनेस सेंटर की स्थापना को मंजूरी दी गई है। इसकी स्थापना अलवर की आयकर कॉलोनी के दो क्वार्टर्स को चिन्हित किया गया है। इससे अलवर जिले में केंद्रीय सेवाओं के करीब 8 हजार कर्मचारियों व 6 हजार के लगभग पेंशनर को लाभ मिलेगा। अब तक गंभीर बीमारी से जूझ रहे पेंशनर्स को दिल्ली व जयपुर इलाज के लिए जाना पड़ रहा है। केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना के अपर निदेशक ने 15 अक्टूबर को इस संबंध में अलवर मुयालय के आयकर अधिकारी को पत्र जारी किया है, जिसमें आयकर कॉलोनी के दो भवन वेलनेस सेंटर के लिए देने के लिए कहा गया है।