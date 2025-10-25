केंद्रीय कर्मचारियों व पेंशनर्स के लिए बनेगा वेलनेस सेंटर

आयकर कॉलोनी के दो क्वार्टर चिह्नित
अलवर. केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबर है। शहर में केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) द्वारा वेलनेस सेंटर की स्थापना को मंजूरी दी गई है। इसकी स्थापना अलवर की आयकर कॉलोनी के दो क्वार्टर्स को चिन्हित किया गया है। इससे अलवर जिले में केंद्रीय सेवाओं के करीब 8 हजार कर्मचारियों व 6 हजार के लगभग पेंशनर को लाभ मिलेगा। अब तक गंभीर बीमारी से जूझ रहे पेंशनर्स को दिल्ली व जयपुर इलाज के लिए जाना पड़ रहा है। केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना के अपर निदेशक ने 15 अक्टूबर को इस संबंध में अलवर मुयालय के आयकर अधिकारी को पत्र जारी किया है, जिसमें आयकर कॉलोनी के दो भवन वेलनेस सेंटर के लिए देने के लिए कहा गया है।
स्टाफ के लिए भी मिली मंजूरी
केंद्र में कार्यरत कर्मचारियों के लिए चार पदों की भी स्वीकृति दी गई है, जिसमें नर्सिंग अधिकारी, फार्मासिस्ट और जेएचएए शामिल हैं। इस वेलनेस सेंटर की स्थापना से स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में भी सुधार होगा और कर्मचारियों के लिए ये सेवाएं अधिक सुलभ बनेंगी। इस कदम से केंद्रीय कर्मचारियों को न केवल बेहतर चिकित्सा सुविधा मिलेगी, बल्कि उनके जीवनस्तर में भी सुधार होगा।
मुयालय से दो दिन पहले ही पत्र प्राप्त हुआ है। हमने आयकर कॉलोनी के दो आवासीय भवन पूर्व में ही वेलनेस सेंटर के लिए बुक किए हुए थे। इन्हें अभी तक किसी को भी अलॉट नहीं किया गया था।
-रामनिवासी मीणा, आयकर अधिकारी, अलवर
केंद्रीय कर्मचारी व पेंशनर्स के लिए वेलनेस सेंटर की मंजूरी की हमारी मांग लंबे समय से थी। इसके बनने के बाद इलाज के लिए जयपुर नहीं जाना पड़ेगा। -नरेंद्र माथुर, महासचिव, केंद्रीय पेंशनर एसोसिएशन, अलवर।
बड़ी खबरेंView All
समाचार
ट्रेंडिंग