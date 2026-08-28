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वसीयत की संपत्ति को कैसे संभालें? जानिए क्या हैं आपके अधिकार और कदम!

Will property rights in india:क्या आपने कभी सोचा है कि विरासत में मिली संपत्ति आपके लिए कितनी जटिल हो सकती है? जानिए कैसे आप इसे बिना किसी स्ट्रेस और विवाद के आसानी से संभाल सकते हैं? कैसे कर सकते हैं अपने अधिकारों का सही तरीके से इस्तेमाल?
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भारत

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Sanjana Kumar

Aug 28, 2026

Will property rights in india (1)

Will property rights in india (1)

Will property rights in india: विरासत में मिली संपत्ति, चाहे वह पैतृक हो या वसीयत के जरिए। उसका प्रबंधन अक्सर भावनात्मक और कानूनी दोनों तरह से चुनौतीपूर्ण होता है। सही जानकारी और कदमों से आप इसे सुरक्षित, पारदर्शी और विवाद-मुक्त बना सकते हैं। इस लेख में जानिए एक व्यावहारिक कदम आपको सिखा सकता है विरासत की संपत्ति को कैसे संभालें, विभाजित करने या सुरक्षित रखने का तरीका।

सबसे पहले करें पहचान, विरासत की संपत्ति का प्रकार और फिर जानिए कानूनी स्थिति

सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि संपत्ति किस प्रकार की है। क्या यह पैतृक (ancestral) है या वसीयत/उत्तराधिकार (inherited) के जरिए मिली है। पैतृक संपत्ति वह होती है जो चार पीढ़ियों तक बिना विभाजन के पिता की ओर से चली आ रही हो।

वसीयत या उत्तराधिकार से मिली संपत्ति अलग होती है और उस पर जन्म से स्वामित्व नहीं मिलता। यह पहचान महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे आपके अधिकार और कानूनी प्रक्रिया तय होती है।

कानूनी अधिकार, कौन-क्या दावा कर सकता है

पैतृक संपत्ति में मिताक्षरा कानून के तहत जन्म से ही कोपार्सेनरी (coparcenary) अधिकार होते हैं और 2005 के संशोधन के बाद बेटियों को भी समान अधिकार मिले हैं। इसका मतलब है कि बेटियां भी संपत्ति में हिस्सेदार होती हैं और पिता बिना सभी को सहमति दिए बेच नहीं सकते। सिर्फ कानूनी जरूरत के लिए ही ऐसा संभव है।

वसीयत या उत्तराधिकार से मिली संपत्ति में, यदि वसीयत (Will) हो तो Probate या Letter of Administration की जरूरत पड़ सकती है और बिना वसीयत के Legal Heir Certificate या Succession Certificate लेना आवश्यक होता है।

क्या है स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया विरासत की संपत्ति का प्रबंधन

कानूनी उत्तराधिकार स्थापित करें

  • वसीयत हो तो Probate (कुछ राज्यों में अनिवार्य) या Letter of Administration लें।
  • वसीयत न हो तो Legal Heir Certificate (तहसील या नगर निकाय से) या Succession Certificate (न्यायालय से) प्राप्त करें।

नामांतरण (Mutation) कराएं

संपत्ति के रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराने के लिए Mutation प्रक्रिया पूरी करें, इसके लिए Death Certificate, Legal Heir/Succession Certificate, और अन्य पहचान दस्तावेज जरूरी होते हैं।

दस्तावेज और बकाया जांचें

Encumbrance Certificate, Property Tax Receipts, Utility Bills, Title Deeds आदि की जांच करें कि कोई बकाया या विवाद तो नहीं है।

विभाजन (Partition) या सहमति

यदि कई उत्तराधिकारी हैं, तो विभाजन या सहमति से काम आसान होता है। आप Partition Deed या Family Settlement Deed तैयार कर सकते हैं, जिसे पंजीकृत (registered) कराना जरूरी है। अगर सहमति नहीं बनती, तो Partition Suit दायर करें—जिसमें Preliminary Decree और Final Decree के बाद संपत्ति का विभाजन होता है।

मूल्यांकन (Valuation) कराएं

विभाजन, बिक्री या समझौते के लिए संपत्ति का स्वतंत्र मूल्यांकन कराना बेहतर होता है, यह पारिवारिक निर्णयों और कानूनी दस्तावेजों के लिए आधार बनता है।

एनआरआई मामलों में अतिरिक्त सावधानियां

एनआरआई उत्तराधिकारियों को Specific Power of Attorney (SPA) बनवाना चाहिए, जिसे apostille या भारतीय दूतावास से सत्यापित कराना होता है। साथ ही, अवैध कब्जे से बचने के लिए Mutation, boundary fencing, injunction और पुलिस शिकायत जैसे कदम उठाएं।

आम गलतियां और उनसे बचने के उपाय

  • वसीयत को बिना Probate या प्रमाणित किए Mutation के लिए उपयोग करना—यह विवाद खड़ा कर सकता है।
  • पिता द्वारा बिना सहमति के पैतृक संपत्ति बेचना—यह कानूनी रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
  • दस्तावेजों में कमी—Title Deed, Encumbrance Certificate, Tax Receipts आदि का अभाव भविष्य में विवाद का कारण बन सकता है।
  • एनआरआई मामलों में GPA (General Power of Attorney) का उपयोग—यह सुप्रीम कोर्ट ने सीमित कर दिया है; SPA ही सुरक्षित विकल्प है।

विरासत की संपत्ति का प्रबंधन, चाहे वह पैतृक हो या वसीयत से मिली हो, एक संवेदनशील और कानूनी रूप से जटिल प्रक्रिया है। सही दस्तावेज, समय पर Mutation, पारिवारिक सहमति या Partition और आवश्यक कानूनी उपायों से आप इसे सुरक्षित और विवाद-मुक्त बना सकते हैं।

यदि आप इस प्रक्रिया में असमंजस में हैं, तो किसी अनुभवी संपत्ति वकील से सलाह लेना सबसे सुरक्षित कदम है। यह लेख सामान्य जानकारी के लिए है, व्यक्तिगत सलाह के लिए प्रमाणित कानूनी सलाहकार से संपर्क करें।

संपत्ति प्रबंधन में विशेषज्ञता का महत्व

संपत्ति प्रबंधन में विशेषज्ञता रखने वाले वकील या सलाहकार की मदद लेना फायदेमंद हो सकता है। वे न केवल कानूनी प्रक्रिया को सरल बना सकते हैं, बल्कि संभावित विवादों को भी रोक सकते हैं। विशेषज्ञ की सलाह से आप सही दस्तावेज तैयार कर सकते हैं और कानूनी प्रक्रियाओं का पालन कर सकते हैं।

संपत्ति विवादों का समाधान

यदि संपत्ति को लेकर विवाद उत्पन्न होता है, तो मध्यस्थता (mediation) या सुलह (conciliation) के माध्यम से समाधान खोजा जा सकता है। यह प्रक्रिया अदालत के बाहर विवादों को सुलझाने में मदद करती है और समय व धन की बचत करती है।

भविष्य की योजना बनाना

विरासत की संपत्ति के प्रबंधन के साथ-साथ भविष्य की योजना बनाना भी महत्वपूर्ण है। वसीयत तैयार करना, संपत्ति का सही दस्तावेजीकरण करना और परिवार के सदस्यों को शामिल करना दीर्घकालिक समाधान प्रदान कर सकता है। यह न केवल वर्तमान बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी संपत्ति का सुरक्षित प्रबंधन सुनिश्चित करता है।

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Updated on:

28 Aug 2026 09:41 am

Published on:

28 Aug 2026 09:12 am

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