CG News: त्योहार और राज्योत्सव के बाद फिर रफ्तार पकड़ेगा सरकारी कामकाज, आज से खुले दफ्तर…

राज्योत्सव को लेकर लगातार कलेक्टर समेत अन्य अधिकारी नवा रायपुर में निरीक्षण समेत अन्य चीजों का जायजा लेने लगातार पहुंच रहे थे। अधिकतर समय इन अधिकारियों का राज्योत्सव स्थल पर ही गुजर रहा था। वहीं दूसरी ओर राजस्व संबंधित कार्य, ज्ञापन, फाइलों में हस्ताक्षर कराने के मामले अटक गए। इसके कारण लोग बार-बार सरकारी दतरों के चक्कर लगाते रहे।