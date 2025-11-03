Patrika LogoSwitch to English

CG News: त्योहार और राज्योत्सव के बाद फिर रफ्तार पकड़ेगा सरकारी कामकाज, आज से खुले दफ्तर…

CG News: रायपुर में त्योहारी सीजन की छुट्टियों और उसके बाद राज्योत्सव की तैयारियों और पीएम मोदी के दौरे के कारण रूके सरकारी कामकाम सोमवार से शुरू होंगे।

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Nov 03, 2025

त्योहार और राज्योत्सव के बाद फिर रफ्तार पकड़ेगा सरकारी कामकाज(photo-patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के रायपुर में त्योहारी सीजन की छुट्टियों और उसके बाद राज्योत्सव की तैयारियों और पीएम मोदी के दौरे के कारण रूके सरकारी कामकाम सोमवार से शुरू होंगे। राज्योत्सव की तैयारियों में व्यस्त अफसर अब ऑफिसों में अपने नियमित और पेडिंग काम निपटाएंगे।

CG News: खत्म हुआ छुट्टियों का सन्नाटा

दिवाली से लेकर अब तक अफसरों के व्यस्त रहने के कारण राजस्व, जिला पंचायत, कलेक्ट्रेट, तहसील सहित अनेक विभागों में इसका असर देखने को मिला। दरअसल 18 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक दिवाली की छुट्टियां रहीं। इसके बाद छठ पूजा के लिए कई अफसर छुट्टियों पर चले गए या राज्योत्सव की तैयारियों में व्यस्त हो गए।

बीच में तीन दिन सरकारी दतर खुले, लेकिन इसमें अधिकारी नहीं पहुंचे। इसके बाद शनिवार और रविवार की छुट्टी पड़ गई। और राज्योत्सव में प्रधानमंत्री के आने को लेकर अधिकारियों की ड्यूटी लग गई। इसके चलते कई सरकारी काम पेडिंग हो गए।

अधिकारी नहीं होने से इस तरह के काम अटके :

राज्योत्सव को लेकर लगातार कलेक्टर समेत अन्य अधिकारी नवा रायपुर में निरीक्षण समेत अन्य चीजों का जायजा लेने लगातार पहुंच रहे थे। अधिकतर समय इन अधिकारियों का राज्योत्सव स्थल पर ही गुजर रहा था। वहीं दूसरी ओर राजस्व संबंधित कार्य, ज्ञापन, फाइलों में हस्ताक्षर कराने के मामले अटक गए। इसके कारण लोग बार-बार सरकारी दतरों के चक्कर लगाते रहे।

