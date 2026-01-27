गांवों को जोड़ा और 85 एकड़ में 75 हजार पौधे रोपे, हेमलता राजपूत बनी जंगलों की सुरक्षा की मिसाल

हेमलता ने महासमुंद ब्लॉक के 60 और बागबाहरा ब्लॉक के 30 गांवों में लोगों को प्राकृतिक वनों के संरक्षण के लिए प्रेरित किया। उनका कहना है कि जंगलों की सुरक्षा न केवल पर्यावरण के लिए जरूरी है, बल्कि यह गांववालों की सांस्कृतिक विरासत और आजीविका का साधन भी है। हेमलता के अभियान में अब पूरा गांव सक्रिय रूप से हिस्सा लेता है, महिलाएं जंगल से लकड़ी काटने के बजाय सूखी लकड़ियां जमा करती हैं और युवाओं को भी पेड़-पौधों की महत्ता समझाई जा रही है।