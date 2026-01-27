Bank Account Hacked: मोबाइल नंबर हैक कर उड़ाए 3 लाख रुपए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बनी साइबर ठगी की शिकार

मोबाइल नंबर हैक कर उड़ाए 3 लाख रुपए (photo source- Patrika)
Bank Account Hacked: खरगांव थाना इलाके में साइबर फ्रॉड का एक गंभीर मामला सामने आया है। अज्ञात साइबर फ्रॉड करने वालों ने एक आंगनवाड़ी वर्कर के बैंक अकाउंट से ₹312,000 की ठगी कर ली। पीड़िता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
मिली जानकारी के मुताबिक, गांव वाको की रहने वाली सुनीता निषाद (52), जो आंगनवाड़ी वर्कर के तौर पर काम करती हैं, का छत्तीसगढ़ स्टेट रूरल बैंक, खरगांव ब्रांच में अकाउंट है। उनका मोबाइल नंबर उनके बैंक अकाउंट से लिंक था।
आरोप है कि साइबर फ्रॉड करने वालों ने अकाउंट से लिंक मोबाइल नंबर हैक कर लिया और 10 दिसंबर से 14 दिसंबर 2025 के बीच अलग-अलग UPI ट्रांजैक्शन के ज़रिए कुल ₹312,000 निकाल लिए। पीड़िता को इस फ्रॉड का पता तब चला, जब 6 जनवरी 2026 को उनके WhatsApp नंबर से जान-पहचान वालों को "हाय-हैलो, क्या ऑनलाइन कोई पैसा आया है" जैसे मैसेज भेजे जाने लगे।
बाद में जान-पहचान वालों के कॉल आने पर उन्हें साइबर फ्रॉड का शक हुआ। खडगांव पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई, जिसके आधार पर पुलिस ने अनजान लोगों के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस साइबर फ्रॉड के टेक्निकल पहलुओं की जांच कर रही है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की है।
