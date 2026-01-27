27 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राजनंदगांव

Bank Account Hacked: मोबाइल नंबर हैक कर उड़ाए 3 लाख रुपए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बनी साइबर ठगी की शिकार

Bank Account Hacked: खडगांव थाना क्षेत्र में साइबर ठगों ने एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के बैंक खाते से मोबाइल नंबर हैक कर यूपीआई के जरिए 3 लाख 12 हजार रुपये की धोखाधड़ी कर ली।

less than 1 minute read
Google source verification

राजनंदगांव

image

Laxmi Vishwakarma

Jan 27, 2026

मोबाइल नंबर हैक कर उड़ाए 3 लाख रुपए (photo source- Patrika)

मोबाइल नंबर हैक कर उड़ाए 3 लाख रुपए (photo source- Patrika)

Bank Account Hacked: खरगांव थाना इलाके में साइबर फ्रॉड का एक गंभीर मामला सामने आया है। अज्ञात साइबर फ्रॉड करने वालों ने एक आंगनवाड़ी वर्कर के बैंक अकाउंट से ₹312,000 की ठगी कर ली। पीड़िता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

Bank Account Hacked: ट्रांजैक्शन के ज़रिए कुल 312,000 रुपए की ठगी

मिली जानकारी के मुताबिक, गांव वाको की रहने वाली सुनीता निषाद (52), जो आंगनवाड़ी वर्कर के तौर पर काम करती हैं, का छत्तीसगढ़ स्टेट रूरल बैंक, खरगांव ब्रांच में अकाउंट है। उनका मोबाइल नंबर उनके बैंक अकाउंट से लिंक था।

आरोप है कि साइबर फ्रॉड करने वालों ने अकाउंट से लिंक मोबाइल नंबर हैक कर लिया और 10 दिसंबर से 14 दिसंबर 2025 के बीच अलग-अलग UPI ट्रांजैक्शन के ज़रिए कुल ₹312,000 निकाल लिए। पीड़िता को इस फ्रॉड का पता तब चला, जब 6 जनवरी 2026 को उनके WhatsApp नंबर से जान-पहचान वालों को "हाय-हैलो, क्या ऑनलाइन कोई पैसा आया है" जैसे मैसेज भेजे जाने लगे।

Bank Account Hacked: टेक्निकल पहलुओं की जांच कर रही पुलिस

बाद में जान-पहचान वालों के कॉल आने पर उन्हें साइबर फ्रॉड का शक हुआ। खडगांव पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई, जिसके आधार पर पुलिस ने अनजान लोगों के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस साइबर फ्रॉड के टेक्निकल पहलुओं की जांच कर रही है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

27 Jan 2026 02:21 pm

Published on:

27 Jan 2026 02:20 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Rajnandgaon / Bank Account Hacked: मोबाइल नंबर हैक कर उड़ाए 3 लाख रुपए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बनी साइबर ठगी की शिकार

बड़ी खबरें

View All

राजनंदगांव

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

शिवराज सिंह चौहान का आज छत्तीसगढ़ दौरा!

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज डोंगरगढ़ आएंगे(photo-patrika)
राजनंदगांव

Crime News: मड़ई का सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ डरावना, पूर्व सरपंच समेत 7 आरोपी गिरफ्तार, जानें मामला

पूर्व सरपंच समेत 7 आरोपी गिरफ्तार (फोटो सोर्स- पत्रिका)
राजनंदगांव

गांव की महिलाएं बनीं जल सुरक्षा की पहरेदार, अब सिर्फ पानी नहीं.. उसकी शुद्धता भी तय करेंगी ‘जल बहिनी’

जल सुरक्षा की पहरेदार गांव की महिलाएं (photo source- Patrika)
Patrika Special News

शिवा बुक गैंग का करोड़ों का नेटवर्क ध्वस्त, नाम बदलकर 100 पैनल और फेयर प्ले के नाम से चल रहा था अवैध कारोबार, 13 आरोपी गिरफ्तार

ऑनलाइन सट्टा पर प्रहार (फोटो सोर्स- पत्रिका)
राजनंदगांव

कमजोर महिलाओं को बनाया निशाना, धर्मांतरण के खेल में विदेशी फंडिंग का शक… पुलिस ने किया चौंकाने वाला खुलासा!

धर्मांतरण का खेल (photo-patrika)
राजनंदगांव
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.