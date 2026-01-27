Bank Account Hacked: मोबाइल नंबर हैक कर उड़ाए 3 लाख रुपए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बनी साइबर ठगी की शिकार

आरोप है कि साइबर फ्रॉड करने वालों ने अकाउंट से लिंक मोबाइल नंबर हैक कर लिया और 10 दिसंबर से 14 दिसंबर 2025 के बीच अलग-अलग UPI ट्रांजैक्शन के ज़रिए कुल ₹312,000 निकाल लिए। पीड़िता को इस फ्रॉड का पता तब चला, जब 6 जनवरी 2026 को उनके WhatsApp नंबर से जान-पहचान वालों को "हाय-हैलो, क्या ऑनलाइन कोई पैसा आया है" जैसे मैसेज भेजे जाने लगे।