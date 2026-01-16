आयुक्त ने ली अधिकारियों की बैठक, एसआईआर के साथ प्रॉपर्टी टैक्स सख्ती से वसूलने की हिदायत

रायपुर। शहर के आम लोग भले ही हर साल आसानी से प्रॉपर्टी टैक्स जमा करा रहे हैं, लेकिन बड़े बकायेदार और सोसायटी वालों पर करोड़ों रुपए बकाया है। गुरुवार को निगम मुख्यालय में आयुक्त विश्वदीप ने राजस्व विभाग और नगर निवेश विभाग के अधिकारियों की बैठक ली और उन्हें एसआईआर को प्राथमिकता देते हुए बकाया राजस्व जमा कराने की हिदायत दी।