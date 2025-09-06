400 KG RDX Case Update: सच से उठा पर्दा! आरोपी ने कबूला क्यों भेजा धमकी भरा मैसेज

400 KG RDX Case Update: मुंबई पुलिस को फर्जी धमकी भरा मैसेज भेजने के आरोप में नोएडा से शख्स को गिरफ्तार किया गया है। मैसेज में दावा किया गया था कि 14 आतंकवादी विस्फोटकों के साथ शहर में घुस आए हैं।
पुलिस के मुताबिक, आरोपी अश्विनी कुमार (51) उस व्यक्ति को फंसाना चाहता था जिसने उसके खिलाफ मामला दर्ज कराया था। बदला लेने के लिए उसने साजिश रची। आरोपी बिहार के पटना का निवासी है। वह पिछले 5 सालों से नोएडा के सेक्टर 79 स्थित एक हाउसिंग सोसाइटी में रह रहा था। पुलिस की माने तो आरोपी खुद को एक ज्योतिषी और वास्तु विशेषज्ञ बताता था।
गुरुवार को मुंबई पुलिस को धमकी भरा मैसेज नोएडा से मिला था। इसके बाद सेक्टर 113 पुलिस ने अभियान चलाया और कुछ ही घंटों में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मुंबई की ट्रैफिक पुलिस के ऑफिशियल WhatsApp नंबर पर एक मैसेज आया, जिसमें दावा किया गया कि शहर में 34 मानव बम (Human Bomb) लगाए गए हैं। 14 पाकिस्तानी आतंकी भारत में दाखिल हो चुके हैं। मैसेज में यह भी लिखा था कि विस्फोट के लिए 400 किलो RDX का इस्तेमाल होगा। मैसेज मिलते ही पुलिस सहित तमाम सुरक्षा एजेंसिया सक्रिय हो गईं। कुछ ही घंटों में मैसेज भेजने वाले को दबोचा गया।
पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी अश्विनी कुमार ने धमकी भरा मैसेज अपने ही दोस्त फिरोज को फंसाने के इरादे से भेजा था। कुछ ही घंटों में साइबर ट्रैकिंग और जांच के जरिए आरोपी की पहचान कर ली गई और उसे नोएडा से धर दबोचा गया।