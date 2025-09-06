400 KG RDX Case Update: सच से उठा पर्दा! आरोपी ने कबूला क्यों भेजा धमकी भरा मैसेज

गुरुवार को मुंबई पुलिस को धमकी भरा मैसेज नोएडा से मिला था। इसके बाद सेक्टर 113 पुलिस ने अभियान चलाया और कुछ ही घंटों में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मुंबई की ट्रैफिक पुलिस के ऑफिशियल WhatsApp नंबर पर एक मैसेज आया, जिसमें दावा किया गया कि शहर में 34 मानव बम (Human Bomb) लगाए गए हैं। 14 पाकिस्तानी आतंकी भारत में दाखिल हो चुके हैं। मैसेज में यह भी लिखा था कि विस्फोट के लिए 400 किलो RDX का इस्तेमाल होगा। मैसेज मिलते ही पुलिस सहित तमाम सुरक्षा एजेंसिया सक्रिय हो गईं। कुछ ही घंटों में मैसेज भेजने वाले को दबोचा गया।