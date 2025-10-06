नोएडा में चलती बस में अचानक लगी आग, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान

बस में लगी आग, PC- IANS
नोएडा। नोएडा के थाना सेक्टर-20 इलाके में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब चलती हुई बस अचानक आग के गोले में तब्दील हो गई। यह घटना सेक्टर-28 स्थित एलिवेटेड रोड के नीचे की बताई जा रही है। बस में आग लगने के बाद देखते ही देखते लपटें इतनी भयानक हो गईं कि आसपास मौजूद लोग भी डर के मारे दूर हट गए। गनीमत रही कि हादसे के समय बस में कोई सवारी मौजूद नहीं थी, वरना यह घटना बड़े हादसे का रूप ले सकती थी।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बस सामान्य गति से चल रही थी तभी अचानक इंजन के हिस्से से धुआं उठता नजर आया। देखते ही देखते बस से लपटें उठने लगीं। स्थिति बिगड़ते देख चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत बस को सड़क किनारे खड़ा किया और कूदकर अपनी जान बचाई, जिसके बाद कुछ ही मिनटों में बस पूरी तरह आग की चपेट में आ गई।
घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। दमकलकर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पाया। हालांकि, तब तक बस पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी थी। दमकल विभाग ने प्रारंभिक जांच में पाया कि आग तकनीकी खराबी या शॉर्ट-सर्किट के कारण लगी हो सकती है, लेकिन वास्तविक कारणों की जांच की जा रही है।
पुलिस ने बताया कि हादसे में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है। बस चालक सुरक्षित है और उससे घटना के संबंध में पूछताछ की जा रही है। इस घटना के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई थी और कई लोग मोबाइल पर वीडियो बनाते नजर आए। फिलहाल पुलिस ने बस को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। राहत की बात यह रही कि इस भयानक घटना में किसी की जान नहीं गई।
