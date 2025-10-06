नोएडा में चलती बस में अचानक लगी आग, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान

नोएडा। नोएडा के थाना सेक्टर-20 इलाके में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब चलती हुई बस अचानक आग के गोले में तब्दील हो गई। यह घटना सेक्टर-28 स्थित एलिवेटेड रोड के नीचे की बताई जा रही है। बस में आग लगने के बाद देखते ही देखते लपटें इतनी भयानक हो गईं कि आसपास मौजूद लोग भी डर के मारे दूर हट गए। गनीमत रही कि हादसे के समय बस में कोई सवारी मौजूद नहीं थी, वरना यह घटना बड़े हादसे का रूप ले सकती थी।