Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नोएडा

नोएडा में चलती बस में अचानक लगी आग, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान

नोएडा के थाना सेक्टर-20 इलाके में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब चलती हुई बस अचानक आग के गोले में तब्दील हो गई। दमकल विभाग ने प्रारंभिक जांच में पाया कि आग तकनीकी खराबी या शॉर्ट-सर्किट के कारण लगी हो सकती है, लेकिन वास्तविक कारणों की जांच की जा रही है।

less than 1 minute read

नोएडा

image

Avaneesh Kumar Mishra

Oct 06, 2025

बस में लगी आग, PC- IANS

नोएडा। नोएडा के थाना सेक्टर-20 इलाके में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब चलती हुई बस अचानक आग के गोले में तब्दील हो गई। यह घटना सेक्टर-28 स्थित एलिवेटेड रोड के नीचे की बताई जा रही है। बस में आग लगने के बाद देखते ही देखते लपटें इतनी भयानक हो गईं कि आसपास मौजूद लोग भी डर के मारे दूर हट गए। गनीमत रही कि हादसे के समय बस में कोई सवारी मौजूद नहीं थी, वरना यह घटना बड़े हादसे का रूप ले सकती थी।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बस सामान्य गति से चल रही थी तभी अचानक इंजन के हिस्से से धुआं उठता नजर आया। देखते ही देखते बस से लपटें उठने लगीं। स्थिति बिगड़ते देख चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत बस को सड़क किनारे खड़ा किया और कूदकर अपनी जान बचाई, जिसके बाद कुछ ही मिनटों में बस पूरी तरह आग की चपेट में आ गई।

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। दमकलकर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पाया। हालांकि, तब तक बस पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी थी। दमकल विभाग ने प्रारंभिक जांच में पाया कि आग तकनीकी खराबी या शॉर्ट-सर्किट के कारण लगी हो सकती है, लेकिन वास्तविक कारणों की जांच की जा रही है।

पुलिस ने बताया कि हादसे में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है। बस चालक सुरक्षित है और उससे घटना के संबंध में पूछताछ की जा रही है। इस घटना के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई थी और कई लोग मोबाइल पर वीडियो बनाते नजर आए। फिलहाल पुलिस ने बस को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। राहत की बात यह रही कि इस भयानक घटना में किसी की जान नहीं गई।

ये भी पढ़ें

लखीमपुर में किसान को खा गया तेंदुआ, खेत में मिला क्षत-विक्षत, अफसरों पर भड़के विधायक
लखीमपुर खेरी
Generated by Chatgpt

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

06 Oct 2025 06:20 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Noida / नोएडा में चलती बस में अचानक लगी आग, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

नोएडा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

7,8 और 9 अक्टूबर को झमाझम बारिश का अलर्ट, इन जिलों में जमकर बरसेंगे बदरा

latest weather update
नोएडा

कार से उतकर सफाईकर्मी को बेरहमी से पीटा; थप्पड़ जड़कर दी जाति-आधारित गालियां, क्या है मामला?

sanitation worker brutally beaten
नोएडा

मानसून का तांडव शुरू, 5-6-7 अक्टूबर को तूफानी बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग का इन राज्यों में अलर्ट

CG Weather Update: दो दिनों के भीतर 25.8 मिमी हुई औसत वर्षा, अब भी रुक-रुक कर बारिश जारी..(photo-patrika)
नोएडा

मानसून का तांडव शुरू! 5 से 8 अक्टूबर तक इन जिलों में हाहाकार मचाएगी तूफानी बारिश

monsoon rains havoc in these districts from october 5 to 8
नोएडा

NCR में 800 किसानों की लगी लॉटरी! दिमाग और प्रबंधन से पांच साल में बने करोड़पति, जानें कैसे?

Gautam Buddha Nagar 800 farmers became millionaire in five years Noida land rate increased
नोएडा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.