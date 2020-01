काम की खबर : UIDAI ने आधार अपडेट करने के नियमों को लेकर किया बड़ा बदलाव, आपके लिए जानना बेहद जरूरी

आशुतोष पाठक

नोएडा। केंद्र सरकार जल्द ही राष्ट्रीय जनगणना रजिस्टर प्रक्रिया के लिए कवायद शुरू करने वाली है। साथ ही, देशभर में ऐसे बहुत से लोग हैं, जो एनआरसी (NRC) को लेकर आज भी भ्रम की स्थिति में हैं। इन सबके बीच, उन लोगों ने अपने दस्तावेज (Documents) बनवाने शुरू कर दिए हैं, जिनके पास अब तक अपनी नागरिकता साबित करने को लेकर दस्तावेज नहीं थे या किसी वजह से उनसे गुम हो गए। जिनके पास दस्तावेज तो हैं, लेकिन अपडेट नहीं है, या उसमें किसी तरह का सुधार कराना है, इसके लिए भी लोग विभिन्न विभागों में अब चक्कर लगा रहे हैं। इन दिनों ऐसे विभागों में लोगों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। जन्म प्रमाण पत्र, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड और पासपोर्ट के साथ-साथ लोग आधार कार्ड (Aadhaar Card) बनवाने में सबसे ज्यादा रुचि ले रहे हैं।

यह भी पढ़ें : NHAI का बड़ा ऑफर, FASTag के साथ इस शर्त पर फ्री में हाईवे पर चला सकेंगे गाड़ी

आज हम आधार कार्ड को लेकर हुए जरूरी बदलाव के बारे में बताने जा रहे हैं, ताकि लोगों को दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़े और न ही कतारों में अपना समय बर्बाद करना पड़े। आधार से संबंधित जो भी आपकी जानकारियां हैं, वह अगर आप उनमें किसी तरह का बदलाव करना चाहते हैं तो यह खबर जरूर पढ़ें।

आपको बता दें कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी यूआईडीएआई ही वह कंपनी है, जो देश के नागरिकों को आधार जारी करती है। अब इस कंपनी ने आधार अपडेट करने के नियमों में कुछ जरूरी बदलाव किए हैं और इसे जानना सभी के लिए बेहद जरूरी है। विभागों में लंबी कतारों से मुक्ति के लिए ही यूआईडीएआई ने विभिन्न शहरों में आधार सेवा केंद्र शुरू किया है। यहां आधार कार्ड से जुड़ी सभी समस्याओं का निवारण होगा और इसके लिए आप मनचाहा समय और स्थान भी तय कर सकते हैं। यही नहीं अगर आपने अभी तक आधार कार्ड नहीं बनवाया है तो इन सेवा केंद्रों पर आप नया आधार कार्ड भी बनवा सकते हैं। इन सेवा केंद्र पर आधार से जुड़ी सुविधाओं का लाभ लेने के लिए पहले से समय (अपाइंटमेंट) लेना होगा। यहां नया आधार कार्ड बनवाने, पुराना अगर बना है तो उस पर नाम, पता, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, ई-मेल, जेंडर या फिर बायोमेट्रिक डिटेल अपडेट कराने के लिए समय लेकर जरूरी दस्तावेजों के साथ पहुंचना होगा।

यह भी पढ़ें : नोएडा के युवा ने किया कमाल, CA की परीक्षा में इतने अंक हासिल कर बन गया ऑल इंडिया टॉपर

प्वाइंटर में समझिए कैसे लें ऑनलाइन अप्वाइंटमेंट

आधार को लेकर चाहे जैसी भी जरूरत हो, सेवा केंद्रों पर ऑनलाइन अप्वाइंटमेंट लेने का तरीका बिल्कुल आसान है। इसके लिए आप कंपनी की वेबसाइट (https://uidai.gov.in/) पर जाएं। अब इसमें My Aadhaar पर click करें। इसके बाद Book An Appointment ऑप्शन पर जाएं। यहां सिटी की लोकेशन के बारे में पूछा जाएगा। आप जरूरत मुताबिक सिटी चुनिए और फिर Proceed To Book An Appointment पर click करें। इसके बाद नया पेज खुलेगा। इसमें न्यू आधार, आधार अपडेट और मैनेज अप्वाइंटमेंट का ऑप्शन आएगा। अपनी जरूरत के मुताबिक आप संबंधित बटन पर click करें। इसके बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर कैप्चा कोड और ओटीपी सबमिट करना होगा। जिसके बाद आपका अप्वाइंटमेंट फिक्स हो जाएगा। ओटीपी सबमिट करने के बाद फॉर्म खुलेगा। इसमें आप अप्वाइंटमेंट से जुड़ी जानकारी भरिए। इसके बाद बुकिंग अप्वाइंटमेंट के लिए समय चुनिए और सबमिट बटन click किजिए। यह ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी तरह निशुल्क है।