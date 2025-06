भारत का सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल: मोदी सरकार की कूटनीतिक दूरदर्शिता का ऐतिहासिक उदाहरण: स्तंभकार अभिषेक गुप्ता

Abhishek Gupta on All party delegation of India: मोदी सरकार की रणनीति और भारत ने जो आंतकवाद के खिलाफ करारा जवाब दिया है। वह शानदार है इसी को लेकर राजनीतिक विश्लेषक और स्तंभकार अभिषेक गुप्ता ने ये पूरा लेख लिखा है।