लखनऊ एयरपोर्ट के पास पकड़ी गई घरेलू सहायिका बनकर चोरी करने वाली महिला, 2 लाख रुपये बरामद

5 अप्रैल 2026 को आरोपी महिला रूबी देवी को लखनऊ हवाई अड्डे के पास से गिरफ्तार किया गया। रूबी बिहार के भागलपुर जिले की रहने वाली है। घरेलू सहायिका के रूप में काम करने के बहाने लोगों के घरों में प्रवेश कर चोरी की वारदात को अंजाम देती थी। उसकी उम्र लगभग 32 वर्ष बताई जा रही है।
पूछताछ के दौरान आरोपी ने खुलासा किया कि उसकी मुलाकात दिल्ली में रेश्मा नाम की महिला से हुई थी, जो उसकी साथी है और वर्तमान में फरार चल रही है। रेश्मा के पिता आरोपी के पड़ोसी बताए गए हैं। दोनों ने मिलकर जनवरी 2026 के अंतिम सप्ताह में सेक्टर-20 स्थित एक घर में काम करने के बहाने प्रवेश किया और वहां से कीमती ज्वैलरी चोरी कर ली। चोरी के बाद दोनों आरोपियों ने आपस में आभूषण बांट लिए। रूबी देवी ने अपने हिस्से के आभूषणों को एक अज्ञात व्यक्ति को कम कीमत पर बेच दिया।
इस बिक्री से प्राप्त रकम में से 2 लाख नकद पुलिस ने बरामद कर लिए हैं, जबकि बाकी रकम आरोपी ने अपनी जरूरतों में खर्च कर दी। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, रूबी देवी का आपराधिक इतिहास भी रहा है। उसके खिलाफ पहले भी दिल्ली के विभिन्न थानों में चोरी से संबंधित मामले दर्ज हैं।
वर्ष 2018 में थाना विवेक विहार और थाना पंजाबी बाग में भी उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए थे। इस मामले में थाना सेक्टर-20 में संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस अब फरार आरोपी रेश्मा की तलाश में जुटी हुई है और जल्द ही उसे गिरफ्तार करने का दावा कर रही है।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि घरेलू सहायकों को काम पर रखने से पहले उनकी पूरी जांच-पड़ताल करना बेहद जरूरी है, ताकि इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके।
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