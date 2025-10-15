ग्रेटर नोएडा में अवैध कूड़ा फेंकने वालों पर कार्रवाई, चार ट्रैक्टर-ट्रॉलियां जब्त, दो लाख रुपए का जुर्माना

चार ट्रैक्टर-ट्रॉलियां जब्त, दो लाख रुपए का जुर्माना, PC- IANS
ग्रेटर नोएडा। स्वच्छता व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की टीम लगातार अभियान चलाकर अवैध कूड़ा फेंकने वालों पर नकेल कस रही है। इसी क्रम में म्यू क्षेत्र के पास गश्त के दौरान क्विक रेस्पांस टीम ने मंगलवार को तीन ट्रैक्टर-ट्रॉलियों को पकड़ा, जो खाली जगह पर गुपचुप तरीके से कूड़ा गिरा रही थीं। इसके बाद टीम ने बुधवार को भी अभियान जारी रखते हुए सेक्टर-12 के सेल्टर के पास एक और ट्रैक्टर-ट्रॉली को अवैध रूप से कूड़ा गिराते हुए पकड़ लिया।
स्वास्थ्य विभाग के महाप्रबंधक आर. भारती ने बताया कि चारों ट्रैक्टर-ट्रॉलियों को तत्काल प्रभाव से जब्त कर लिया गया है। साथ ही प्रत्येक वाहन मालिक पर 50-50 हजार रुपए का स्पॉट फाइन लगाया गया, जिनसे कुल दो लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया।
आर. भारती ने स्पष्ट किया कि प्राधिकरण ने शहर की स्वच्छता को लेकर शून्य सहनशीलता की नीति अपनाई है। बार-बार चेतावनी देने के बावजूद कुछ लोग सुनसान स्थानों, खाली प्लॉटों और हरित क्षेत्रों में कूड़ा फेंकने की हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ न केवल चालान किया जाएगा, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।
उन्होंने बताया कि शहर के विभिन्न हिस्सों में सीसीटीवी कैमरों के अलावा विशेष टीमें नियमित रूप से निगरानी कर रही हैं। क्यूआरटी को निर्देश दिए गए हैं कि जहां कहीं भी कूड़ा फेंकने की गतिविधि दिखे, तत्काल मौके पर पहुंचकर कड़ी कार्रवाई की जाए। साथ ही आम नागरिकों से भी अपील की गई है कि अगर कहीं अवैध तरीके से कूड़ा फेंका जाता दिखे तो प्राधिकरण के हेल्पलाइन नंबर या मोबाइल ऐप के माध्यम से सूचना दें।
महाप्रबंधक ने कहा कि स्वच्छ और सुंदर ग्रेटर नोएडा बनाने में प्रशासन के साथ-साथ नागरिकों की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। जो लोग खुले में कूड़ा फेंककर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, वे न सिर्फ कानून तोड़ रहे हैं, बल्कि समाज के स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। प्राधिकरण ने चेतावनी दी है कि भविष्य में अगर किसी भी वाहन चालक या संस्थान को अवैध तरीके से कूड़ा गिराते पाया गया तो उससे कम से कम एक लाख रुपए तक का भारी जुर्माना वसूला जाएगा और उसका वाहन भी स्थायी रूप से जब्त किया जा सकता है।
