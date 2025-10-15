ग्रेटर नोएडा में अवैध कूड़ा फेंकने वालों पर कार्रवाई, चार ट्रैक्टर-ट्रॉलियां जब्त, दो लाख रुपए का जुर्माना

महाप्रबंधक ने कहा कि स्वच्छ और सुंदर ग्रेटर नोएडा बनाने में प्रशासन के साथ-साथ नागरिकों की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। जो लोग खुले में कूड़ा फेंककर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, वे न सिर्फ कानून तोड़ रहे हैं, बल्कि समाज के स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। प्राधिकरण ने चेतावनी दी है कि भविष्य में अगर किसी भी वाहन चालक या संस्थान को अवैध तरीके से कूड़ा गिराते पाया गया तो उससे कम से कम एक लाख रुपए तक का भारी जुर्माना वसूला जाएगा और उसका वाहन भी स्थायी रूप से जब्त किया जा सकता है।