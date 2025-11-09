नोएडा- गाजियाबाद के एडिशनल एसपी का तबादला, देखें लिस्ट, किसे कहां मिली तैनाती

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फोटो सोर्स पत्रिका
योगी सरकार ने रविवार को पुलिस विभाग में एक बार फिर बड़े पैमाने पर ट्रांसफर किया गया है। तबादलों की सूची जारी कर दी गई है। कई जिलों की कमान और जिम्मेदारियों का स्वरूप बदल दिया। सरकार द्वारा घोषित इस फेरबदल में 23 एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है। जबकि दो अफसरों के आदेशों में विशेष संशोधन किया गया। इस प्रक्रिया का केंद्र उन अधिकारियों पर भी रहा है। जिनके तबादले पूर्व में विवाद या विशेष परिस्थितियों के कारण समीक्षा में थे।
नोएडा से वाराणसी कमिश्नरेट भेजे गए बीएस वीर कुमार की पोस्टिंग उनके अनुरोध पर बदल दी गई है। अब उन्हें गाजियाबाद स्थित 47वीं वाहिनी पीएसी में उप-सेनानायक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसी तरह, डीजीपी मुख्यालय पर कार्यरत संतोष कुमार सिंह सेकेंड को गोरखपुर में एडिशनल एसपी सुरक्षा के पद पर हुआ है। स्थानांतरण निरस्त कर दिया गया है। उनके स्थान पर शामली के अपर पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह प्रथम को गोरखपुर की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है।
प्रदेश की कानून-व्यवस्था और प्रशासनिक जरूरतों को देखते हुए कुछ अहम पदस्थापनों को भी पुनर्गठित किया गया है। प्रयागराज पुलिस कमिश्नरेट में एडिशनल डीसीपी के रूप में सेवाएं दे रहे सीताराम को अब डीजीपी मुख्यालय की लीगल सेल में तैनात किया गया है। वहीं, नोएडा में पदस्थ सुमित शुक्ला को शामली में अपर पुलिस अधीक्षक बनाकर भेजा गया है। इसके साथ ही गाजियाबाद में नियुक्त सच्चिदानंद को लखनऊ स्थित एसएसएफ मुख्यालय में स्थानांतरित कर दिया गया।
