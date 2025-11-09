नोएडा- गाजियाबाद के एडिशनल एसपी का तबादला, देखें लिस्ट, किसे कहां मिली तैनाती

योगी सरकार ने रविवार को पुलिस विभाग में एक बार फिर बड़े पैमाने पर ट्रांसफर किया गया है। तबादलों की सूची जारी कर दी गई है। कई जिलों की कमान और जिम्मेदारियों का स्वरूप बदल दिया। सरकार द्वारा घोषित इस फेरबदल में 23 एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है। जबकि दो अफसरों के आदेशों में विशेष संशोधन किया गया। इस प्रक्रिया का केंद्र उन अधिकारियों पर भी रहा है। जिनके तबादले पूर्व में विवाद या विशेष परिस्थितियों के कारण समीक्षा में थे।