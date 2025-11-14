भारत मंडपम में लगेगा संतों का मेला, पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरी जी के अध्यक्षता में 300 से ज्यादा संत होंगे शामिल

जिस संस्कृति में सभी को समाहित करने की क्षमता हो, सभी धर्मों और परंपराओं को साथ लेकर चलने का मंत्र हो। उस सनातन संस्कृति का पुनर्जागरण ही इस सम्मेलन का लक्ष्य है। इस विराट सम्मेलन में परम पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज, काष्णी पीठाधीश्वर परम पूज्य स्वामी गुरु शरणानंद जी महाराज, योगर्षि स्वामी रामदेव जी महाराज, आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी बालकानंद जी महाराज, अखिल भारतीय संत मंडल के अध्यक्ष परम पूज्य नारायण गिरी जी महाराज तथा देशभर से 300 से अधिक प्रमुख संतजन अपनी पावन उपस्थिति प्रदान करेंगे।