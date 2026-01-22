मिशन 2027 को लेकर बसपा का मेगा प्लान, फ्रंट लाइन में रहेंगे आकाश आनंद, मिली बड़ी जिम्मेदारी

पार्टी सूत्रों के अनुसार, आकाश आनंद फरवरी के अंतिम दिनों या मार्च के पहले हफ्ते से उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में रैलियों और सभाओं के लिए निकल सकते हैं। इसकी तैयारियां संगठन स्तर पर चुपचाप शुरू कर दी गई हैं। मायावती 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले आकाश को पूरे प्रदेश में सक्रिय कर पार्टी की राजनीतिक जमीन को दोबारा मजबूत करना चाहती हैं। खास तौर पर उनका फोकस युवा मतदाताओं पर है। जिनका एक हिस्सा हाल के वर्षों में चंद्रशेखर आजाद की ओर झुका है।