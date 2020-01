State Bank of India में आई 8,000 पदों के लिए बंपर वैकेंसी, ऐसे करें Online आवेदन

नोएडा. देशभर में बेरोजगारी पर जारी घमासान के बीच देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से बेरोजगारों के लिए बड़ी राहत की खबर आई है। स्टेट बैंक ने 8000 पदों पर वैकेंसी निकाल कर युवाओं के लिए किसी उम्मीद की किरण से कम नहीं है। बेरोजगारी के इस दौर में एक साथ इतनी बड़ी संख्या में वैकेंसी आना किसा राहत से कम नहीं है।

गौरतलब है कि देशका सबसे बड़ा सरकारी बैंक State Bank of India (SBI) जूनियर असिस्टेंट के पदों के लिए 8,000 पदों के लिए भर्ती निकाली गई है। इनमें ग्राहक सहायक और सेल्स विभाग के लिए जूनियर असिस्टेंट पदों पर भर्ती होगी। गौरतलब है कि भर्ती के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पहले ही शुरू हो चुका है। यह जानकारी नोएडा के सेक्टर 135 में कोचिंग सेंटर संचालक प्रेफेशर शैलेंन्द्र भरणवालभारत ने दी।

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इस वैकेंसी को लेकर 2 जनवरी को नॉटिफिकेशन जारी किया था। इसके साथ ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 3 जनवरी से शुरू की जा चुकी है। इन पदों पर आवेदन करने की आखिरी तारीख 26 जनवरी तय की गई है। गौरतलब है कि इस भर्ती प्रक्रिय के तहत दो परीक्षाएं होंगी। पहले प्री और इसके बाद मेन्स परीक्षा होगी। प्री परीक्षा फरवरी या फिर मार्च में होने की संभावना है। वहीं, मेन्स परीक्षा 19 अप्रैल को तय की गई है। जो अभ्यर्थी मैन्स परीक्षा निकाल लेंगे, इसके बाद उनका साक्षात्कार होगा और जिनका चयन साक्षात्कार में हो जाएगा वह सेलेक्ट हो जाएगा। आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को 26 जनवरी से पहले sbi.co.in पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं।

आवेदन के लिए यह है योग्यता और उम्रसीमा State Bank of India (SBI) की इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर रहे अभ्यर्थियों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक यानी ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। या इसके समकक्ष केंद्र सरकार से मिली कोई डिग्री भी हो तो वो मान्य होगा। समें खास बात ये है कि integrated dual degree (IDD) सर्टिफिकेट वाले अभ्यर्थियों के लिए यह आवश्यक होगा कि उनकी डिग्री 01.01.2020 से पहले की हो। वहीं, इन पदों पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की आयु 20 से 28 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

आवेदन की फीस State Bank of India (SBI) की इस वैकेंसी के लिए आवेदन करने वाले जनरल, OBC और EWS वर्ग के अभ्यर्थियों को फीस के तौर पर 750 रुपए देने होंगे। वहीं, SC/ST/PWBD वर्ग के अभ्यर्थियों को कोई भी फीस नहीं देनी होगी। ऐसे करें ऑनलाइ आवेदन State Bank of India (SBI) के इस वैकेंसी के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को सबसे पहले State Bank of India (SBI)की वेबसाइट (website) sbi.co.in पर जाकर careers के टैब पर जाना होगा। इसमें आपको current openings का ऑप्शन मिलेगा। इसके बाद यहां पर आपको ऑनलाइन ऐप्लीकेशन फॉर्म को खोलना पड़ेगा, जहां आपको मांगी गई अपनी जरूरी डिटेल्स भरने होंगे। इसके साथ ही मांगे गए डॉक्यूमेंट्स (फोटो और सर्टिफिकेट ) अपलोड करने होंगे।

अपनी जानकारी संबंधी डिटेल भरने के बाद आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के जरिए एप्लीकेशन फीस की ऑनलाइन पेमेंट करनी होगी। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपको एक एक्नॉलेजमेंट पेपर मिलेगा उसकी और ट्रांजैक्शन होने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म और e-reciept को सेव करके या प्रिंट करके रख लें।