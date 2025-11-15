ऑनलाइन बेटिंग App के नाम पर करोड़ों की ठगी, कहीं आपके फोन में तो नहीं थी ये एप?

पुलिस के मुताबिक, छापेमारी के दौरान गिरोह के सदस्य एक टेबल पर लैपटॉप और मोबाइल के माध्यम से ऑनलाइन हार-जीत की बाजी लगाते पकड़े गए। पुलिस का कहना है कि मौके से 159 फर्जी पासबुक, 95 चेक बुक, 131 ATM कार्ड, 114 सिम कार्ड, 7 लैपटॉप, 1 टैबलेट, 61 मोबाइल फोन और 39,670 रुपये नकद बरामद किए गए हैं। घटना के संबंध में थाना बिसरख में मुकदमा दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है।