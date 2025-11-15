ऑनलाइन बेटिंग App के नाम पर करोड़ों की ठगी, कहीं आपके फोन में तो नहीं थी ये एप?

ऑनलाइन बेटिंग App के नाम पर करोड़ों की ठगी। फोटो सोर्स-IANS
Crime News: गौतमबुद्ध नगर पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। थाना बिसरख पुलिस ने ऑनलाइन बेटिंग APP और ऑनलाइन जुए के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए कुल 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें एक महिला अपराधी शामिल है।
पुलिस ने सभी को थाना बिसरख क्षेत्र स्थित लॉ रेजिडेंसिया सोसायटी के टॉवर-1 से पकड़ा। कार्रवाई के दौरान आरोपियों के कब्जे से बड़ी मात्रा में फर्जी चेक बुक, बैंक पासबुक, सिम कार्ड, डेबिट कार्ड, लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल फोन और नकदी बरामद की गई।
पुलिस के मुताबिक, यह गिरोह ‘विनबिज्ज’ नाम की ऑनलाइन गेमिंग/बेटिंग ऐप के जरिए लोगों को ज्यादा कमाई का झांसा देकर फंसाता था। शुरुआत में App पर छोटे-छोटे दांव जीतवाकर ग्राहकों का भरोसा बढ़ाया जाता था, लेकिन जैसे ही लोग बड़े दांव लगाने लगते थे, उन्हें लगातार हार का सामना करना पड़ता था और गिरोह उनके पैसे हड़प लेता था।
गिरोह की सबसे बड़ी चालाकी यह थी कि वे फर्जी पहचान पत्रों के आधार पर बैंक खाते खुलवाते थे। इसके लिए पहले किसी व्यक्ति की ID लेकर उसके नाम पर सिम कार्ड जारी किया जाता, फिर उसी सिम का इस्तेमाल कर बैंक में खाता खोला जाता। बाद में ठगी से हासिल की गई रकम इन्हीं खातों में ट्रांसफर करवाई जाती थी।
पुलिस के मुताबिक, छापेमारी के दौरान गिरोह के सदस्य एक टेबल पर लैपटॉप और मोबाइल के माध्यम से ऑनलाइन हार-जीत की बाजी लगाते पकड़े गए। पुलिस का कहना है कि मौके से 159 फर्जी पासबुक, 95 चेक बुक, 131 ATM कार्ड, 114 सिम कार्ड, 7 लैपटॉप, 1 टैबलेट, 61 मोबाइल फोन और 39,670 रुपये नकद बरामद किए गए हैं। घटना के संबंध में थाना बिसरख में मुकदमा दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है।
