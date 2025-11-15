Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नोएडा

ऑनलाइन बेटिंग App के नाम पर करोड़ों की ठगी, कहीं आपके फोन में तो नहीं थी ये एप?

Crime News: ऑनलाइन बेटिंग App के नाम पर करोड़ों की ठगी की गई। मामले में पुलिस ने 131 ATM कार्ड, 114 सिम कार्ड, 7 लैपटॉप बरामद किए हैं।

2 min read
Google source verification

नोएडा

image

Harshul Mehra

Nov 15, 2025

crores of rupees defrauded in name of online betting app crime news noida

ऑनलाइन बेटिंग App के नाम पर करोड़ों की ठगी। फोटो सोर्स-IANS

Crime News: गौतमबुद्ध नगर पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। थाना बिसरख पुलिस ने ऑनलाइन बेटिंग APP और ऑनलाइन जुए के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए कुल 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें एक महिला अपराधी शामिल है।

फर्जी चेक बुक और फर्जी बैंक पासबुक बरामद

पुलिस ने सभी को थाना बिसरख क्षेत्र स्थित लॉ रेजिडेंसिया सोसायटी के टॉवर-1 से पकड़ा। कार्रवाई के दौरान आरोपियों के कब्जे से बड़ी मात्रा में फर्जी चेक बुक, बैंक पासबुक, सिम कार्ड, डेबिट कार्ड, लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल फोन और नकदी बरामद की गई।

ऑनलाइन बेटिंग ऐप के नाम पर करोड़ों की ठगी

पुलिस के मुताबिक, यह गिरोह ‘विनबिज्ज’ नाम की ऑनलाइन गेमिंग/बेटिंग ऐप के जरिए लोगों को ज्यादा कमाई का झांसा देकर फंसाता था। शुरुआत में App पर छोटे-छोटे दांव जीतवाकर ग्राहकों का भरोसा बढ़ाया जाता था, लेकिन जैसे ही लोग बड़े दांव लगाने लगते थे, उन्हें लगातार हार का सामना करना पड़ता था और गिरोह उनके पैसे हड़प लेता था।

गिरोह की सबसे बड़ी चालाकी यह थी कि वे फर्जी पहचान पत्रों के आधार पर बैंक खाते खुलवाते थे। इसके लिए पहले किसी व्यक्ति की ID लेकर उसके नाम पर सिम कार्ड जारी किया जाता, फिर उसी सिम का इस्तेमाल कर बैंक में खाता खोला जाता। बाद में ठगी से हासिल की गई रकम इन्हीं खातों में ट्रांसफर करवाई जाती थी।

131 ATM कार्ड, 114 सिम कार्ड, 7 लैपटॉप भी बरामद

पुलिस के मुताबिक, छापेमारी के दौरान गिरोह के सदस्य एक टेबल पर लैपटॉप और मोबाइल के माध्यम से ऑनलाइन हार-जीत की बाजी लगाते पकड़े गए। पुलिस का कहना है कि मौके से 159 फर्जी पासबुक, 95 चेक बुक, 131 ATM कार्ड, 114 सिम कार्ड, 7 लैपटॉप, 1 टैबलेट, 61 मोबाइल फोन और 39,670 रुपये नकद बरामद किए गए हैं। घटना के संबंध में थाना बिसरख में मुकदमा दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है।

ये भी पढ़ें

‘बिहार में खेल SIR ने किया है…’ अखिलेश यादव बोले- चुनावी साजिश का हो चुका है भंडाफोड़; CCTV की तरह हमारा PPTV…
लखनऊ
akhilesh yadav reaction to nda lead in bihar said election conspiracy exposed up politics

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

crimenews

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

15 Nov 2025 05:26 pm

Published on:

15 Nov 2025 05:25 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Noida / ऑनलाइन बेटिंग App के नाम पर करोड़ों की ठगी, कहीं आपके फोन में तो नहीं थी ये एप?

बड़ी खबरें

View All

नोएडा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

प्रेमिका के टुकड़े-टुकड़े किए…फिर बस से सिर और धड़ को रौंदा, कत्ल की पूरी कहानी आई सामने

noida police
नोएडा

सिरकटी लाश का हो गया खुलासा, ब्लैकमेलिंग और अवैध संबंध बना वजह, आरोपी गिरफ्तार

नोएडा

भारत मंडपम में लगेगा संतों का मेला, पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरी जी के अध्यक्षता में 300 से ज्यादा संत होंगे शामिल

Bharat Mandapam
नोएडा

चपरासी अब बन सकेंगे लेखपाल, सरकार ने 2 प्रतिशत पद किए आरक्षित

नोएडा

मौसम विभाग का ठंड को लेकर नया अपडेट, ला नीना के कारण इस बार पड़ेगी भयंकर ठंड, नवंबर में टूटा 5 वर्ष का रिकॉर्ड

Weather
नोएडा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.