नोएडा

रक्षामंत्री और सीएम योगी आदित्यनाथ 30 अगस्त को करेंगे नोएडा का दौरा, ड्रोन यूनिट का करेंगे निरीक्षण

नोएडा में शनिवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा प्रस्तावित है। यह दौरा सुरक्षा और औद्योगिक दृष्टिकोण से बेहद अहम माना जा रहा है। दोनों नेता नोएडा सेक्टर-81 स्थित राफी मोहिब ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का दौरा करेंगे।

नोएडा

Avaneesh Kumar Mishra

Aug 29, 2025

नोएडा

Avaneesh Kumar Mishra

Aug 29, 2025

रक्षा मंत्री और सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे नोएडा का दौरा, PC- IANS

नोएडा : नोएडा में शनिवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा प्रस्तावित है। यह दौरा सुरक्षा और औद्योगिक दृष्टिकोण से बेहद अहम माना जा रहा है। दोनों नेता नोएडा सेक्टर-81 स्थित राफी मोहिब ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का दौरा करेंगे। इस यूनिट का नाम देशभर में तेजी से उभरते हुए एयरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर में जाना जाता है।

जानकारी के अनुसार, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कार्यक्रम शनिवार को दोपहर करीब 3 बजे निर्धारित है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। दोनों नेता यहां लगभग 3 से 4 घंटे तक समय बिताएंगे और कंपनी की कार्यप्रणाली, तकनीक तथा उत्पादन क्षमता का विस्तार से अवलोकन करेंगे।

राफी मोहिब कंपनी ने हाल ही में 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान उपयोग में आए ड्रोन का निर्माण किया था, जिसने रक्षा तंत्र को मजबूती प्रदान की। यही नहीं, यह यूनिट एयरोस्पेस सिस्टम निर्माण में भी बड़ी भूमिका निभा रही है और ‘मेक इन इंडिया’ व ‘आत्मनिर्भर भारत’ अभियान के तहत अत्याधुनिक ड्रोन विकसित कर रही है।

दौरे को देखते हुए नोएडा पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। ज्वाइंट सीपी और डीसीपी स्वयं सुरक्षा व्यवस्था की ब्रीफिंग कर रहे हैं। इस मौके पर लगभग 1,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। इसके अलावा, सेक्टर-80 में एक अस्थाई हेलीपैड भी तैयार किया जा रहा है, जहां से वीवीआईपी का आगमन और प्रस्थान होगा।

ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के इस दौरे को औद्योगिक विकास और रक्षा क्षेत्र के लिए मील का पत्थर माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस निरीक्षण से न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश में एयरोस्पेस और रक्षा उपकरण निर्माण की नई संभावनाएं खुलेंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लंबे समय से प्रदेश में निवेश और उद्योगों को बढ़ावा देने की दिशा में प्रयासरत हैं। ऐसे में यह दौरा राज्य को डिफेंस हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में अहम कदम साबित हो सकता है।

29 Aug 2025 07:35 pm

