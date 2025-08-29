खेल दिवस पर प्रेरणा देती है पारूल की कहानी, DSP बनीं… सीएम ने 4.5 करोड़ की राशि से किया सम्मानित

पारुल चौधरी ने 2023 में चीन में आयोजित एशियाई खेलों में 5000 मीटर दौड़ में स्वर्ण और 3000 मीटर स्टीपलचेज में रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। 5000 मीटर की दौड़ में अंतिम 40 मीटर में जापान की रिरिका हिरोनाका को पछाड़कर उन्होंने 15 मिनट 14.75 सेकंड के समय के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया। यह उपलब्धि उन्हें इस स्पर्धा में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनाती है। उनकी रणनीति और आखिरी क्षणों में दिखाई गई तेजी ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा।