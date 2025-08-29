Patrika LogoSwitch to English

मेरठ

खेल दिवस पर प्रेरणा देती है पारूल की कहानी, DSP बनीं… सीएम ने 4.5 करोड़ की राशि से किया सम्मानित

National Sports Day : एक साधारण परिवार में जन्मीं बेटी पारूल चौधरी। पिता खेती किसानी करते... इन्हें पगडंडियों से शुरू हुआ जुनून का सफर और जापान तक पहुंचा। पारूल ने यहां स्वर्ण पदक जीता और देश का नाम रौशन किया।

मेरठ

Avaneesh Kumar Mishra

Aug 29, 2025

File Photo PC- @UPGovt

29 अगस्त, 2025 को राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर मेरठ की उड़नपरी पारुल चौधरी की कहानी हर किसी के लिए प्रेरणा बन रही है। उत्तर प्रदेश की इस एथलीट बेटी ने अपनी मेहनत और लगन से न केवल एशियाई खेलों में स्वर्ण और रजत पदक जीता, बल्कि योगी सरकार से साढ़े चार करोड़ रुपये की इनाम राशि और डीएसपी का पद भी हासिल किया।

पारुल चौधरी ने 2023 में चीन में आयोजित एशियाई खेलों में 5000 मीटर दौड़ में स्वर्ण और 3000 मीटर स्टीपलचेज में रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। 5000 मीटर की दौड़ में अंतिम 40 मीटर में जापान की रिरिका हिरोनाका को पछाड़कर उन्होंने 15 मिनट 14.75 सेकंड के समय के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया। यह उपलब्धि उन्हें इस स्पर्धा में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनाती है। उनकी रणनीति और आखिरी क्षणों में दिखाई गई तेजी ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा।

Published on:

29 Aug 2025 03:27 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Meerut / खेल दिवस पर प्रेरणा देती है पारूल की कहानी, DSP बनीं… सीएम ने 4.5 करोड़ की राशि से किया सम्मानित

