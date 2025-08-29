जबरदस्ती मुंह के अंदर डाला तेजाब; जलन से अंदर से खोखला हुआ शरीर, एक कार के पीछे बहू के साथ हैवानियत

मुरादाबाद में एक और बेटी की हत्या कर दी गई। शादी के बाद से ही क्रूरता झेल रही विवाहिता को उसके पति और ससुराल वालों ने जबरन तेजाब पिला दिया। 17 दिन तक मौत से लड़ते हुए आखिरकार उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने मृतका के पति को हिरासत में ले लिया है, जबकि बाकी आरोपी फरार हैं।
यह दिल दहला देने वाली घटना डिडौली कोतवाली क्षेत्र के कालाखेड़ा गांव की है। पाकबड़ा के नगला मनवीर गांव निवासी फुरकान ने अपनी बेटी गुलफिजा की शादी 20 मार्च 2025 को कालाखेड़ा के परवेज से की थी। शादी के बाद से ही परवेज और उसके परिवार वाले गुलफिजा को कम दहेज लाने का ताना मारते थे। उस पर मायके से दस लाख रुपये और एक क्रेटा कार लाने का दबाव बना रहे थे।
मृतका के पिता फुरकान का आरोप है कि 11 अगस्त को ससुराल वालों ने गुलफिजा के साथ बेरहमी से मारपीट की। इसके बाद जान से मारने के इरादे से जबरन उसे तेजाब पिला दिया। गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां जिंदगी और मौत से 17 दिनों तक लड़ने के बाद उसने दम तोड़ दिया।
इस मामले में गुलफिजा के पिता ने पति परवेज सहित सात लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने बताया कि मुख्य आरोपी परवेज को हिरासत में ले लिया गया है और उससे पूछताछ जारी है। फरार चल रहे अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं।