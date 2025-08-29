जबरदस्ती मुंह के अंदर डाला तेजाब; जलन से अंदर से खोखला हुआ शरीर, एक कार के पीछे बहू के साथ हैवानियत

यह दिल दहला देने वाली घटना डिडौली कोतवाली क्षेत्र के कालाखेड़ा गांव की है। पाकबड़ा के नगला मनवीर गांव निवासी फुरकान ने अपनी बेटी गुलफिजा की शादी 20 मार्च 2025 को कालाखेड़ा के परवेज से की थी। शादी के बाद से ही परवेज और उसके परिवार वाले गुलफिजा को कम दहेज लाने का ताना मारते थे। उस पर मायके से दस लाख रुपये और एक क्रेटा कार लाने का दबाव बना रहे थे।