Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

मुरादाबाद

जबरदस्ती मुंह के अंदर डाला तेजाब; जलन से अंदर से खोखला हुआ शरीर, एक कार के पीछे बहू के साथ हैवानियत

मुरादाबाद में विवाहिता के साथ क्रूरता। पति ने जबरदस्ती तेजाब पिलाया। 17 दिन तक मौत से लड़ने के बाद महिला की मौत।

मुरादाबाद

Aman Pandey

Aug 29, 2025

UP crime

मुरादाबाद में एक और बेटी की हत्या कर दी गई। शादी के बाद से ही क्रूरता झेल रही विवाहिता को उसके पति और ससुराल वालों ने जबरन तेजाब पिला दिया। 17 दिन तक मौत से लड़ते हुए आखिरकार उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने मृतका के पति को हिरासत में ले लिया है, जबकि बाकी आरोपी फरार हैं।

दहेज के लिए हैवानियत

यह दिल दहला देने वाली घटना डिडौली कोतवाली क्षेत्र के कालाखेड़ा गांव की है। पाकबड़ा के नगला मनवीर गांव निवासी फुरकान ने अपनी बेटी गुलफिजा की शादी 20 मार्च 2025 को कालाखेड़ा के परवेज से की थी। शादी के बाद से ही परवेज और उसके परिवार वाले गुलफिजा को कम दहेज लाने का ताना मारते थे। उस पर मायके से दस लाख रुपये और एक क्रेटा कार लाने का दबाव बना रहे थे।

17 दिन तक तड़पती रही बेटी

मृतका के पिता फुरकान का आरोप है कि 11 अगस्त को ससुराल वालों ने गुलफिजा के साथ बेरहमी से मारपीट की। इसके बाद जान से मारने के इरादे से जबरन उसे तेजाब पिला दिया। गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां जिंदगी और मौत से 17 दिनों तक लड़ने के बाद उसने दम तोड़ दिया।

पुलिस ने पति को दबोचा, अन्य आरोपी फरार

इस मामले में गुलफिजा के पिता ने पति परवेज सहित सात लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने बताया कि मुख्य आरोपी परवेज को हिरासत में ले लिया गया है और उससे पूछताछ जारी है। फरार चल रहे अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

29 Aug 2025 12:49 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / जबरदस्ती मुंह के अंदर डाला तेजाब; जलन से अंदर से खोखला हुआ शरीर, एक कार के पीछे बहू के साथ हैवानियत

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.