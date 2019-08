#UPDusKaDum यूपी का ये शहर कराता है विदेश जैसा अहसास, जानिये 10 सबसे चर्चित पर्यटन स्थल

#UPDusKaDum नोएडा में बोटेनिकल गार्डन (Botanical Garden), वर्ल्ड ऑफ वंडर वाटर पार्क (Word of wonder), इस्कॉन मंदिर (Iskcon temple), द ग्रेट इंडिया पैलेस मॉल (The great india place mall), नोएडा गोल्फ कोर्स (Golf course), बौद्ध इंटरनेशनल सर्किट (Buddha international circuit), स्तूप आर्ट गैलरी (Stupa art gellery), दलित प्रेरणा स्थल नोएडा (Rashtriya Dalit Prerna Sthal and Green Garden), ओखला पक्षी अभ्यारण्य (Okhla Bird Sanctuary), श्री गुरु द्रोणाचार्य मंदिर, दनकौर (Shri Guru Dronacharya Mandir, Dankaur) हैं बेहद खास