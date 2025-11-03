नोएडा अथॉरिटी ऑफिस के बाहर किसानों का हंगामा, सुरक्षाकर्मियों से हुई झड़प

बताया जा रहा है कि किसानों का गुस्सा अथॉरिटी द्वारा विकास कार्यों के नाम पर अधिग्रहीत जमीन के मुआवजे और प्लॉट आवंटन में हो रही देरी को लेकर है। किसान संगठन के नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। महापंचायत में यह निर्णय लिया गया कि आने वाले दिनों में आंदोलन की दिशा तय करने के लिए एक बड़ी रणनीतिक बैठक बुलाई जाएगी।