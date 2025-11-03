नोएडा अथॉरिटी ऑफिस के बाहर किसानों का हंगामा, सुरक्षाकर्मियों से हुई झड़प

सुरक्षा कर्मियों और किसानों के बीच होती झड़प, PC- IANS
नोएडा : नोएडा अथॉरिटी कार्यालय के बाहर किसानों का धरना-प्रदर्शन लगातार जारी है। सोमवार को 81 गांवों के किसानों ने महापंचायत कर अपनी मांगों को लेकर बड़ा प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि अथॉरिटी प्रशासन ने लंबे समय से उनकी भूमि अधिग्रहण से जुड़ी समस्याओं और पुनर्वास नीति के वादों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है।
सोमवार सुबह से ही नोएडा अथॉरिटी कार्यालय के बाहर सैकड़ों किसान इकट्ठा होने लगे। प्रदर्शन स्थल पर पहुंचने के बाद किसानों ने नारेबाजी की और प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई। किसानों का आरोप है कि अथॉरिटी बार-बार बैठक का भरोसा देकर उनकी मांगों को टालती रही है, लेकिन अब वे चुप नहीं बैठेंगे।
महापंचायत के दौरान किसानों ने अथॉरिटी परिसर के गेट खोलकर अंदर जाने का प्रयास किया। इस दौरान सुरक्षाबलों ने बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोकने की कोशिश की। किसान जबरन गेट धकेलने लगे तो पुलिसकर्मियों और सुरक्षाकर्मियों के साथ उनकी झड़प हो गई। कई बार हालात ऐसे बने कि स्थिति नियंत्रण से बाहर जाने लगी। पुलिस को बैरिकेडिंग के दोनों ओर जवानों की अतिरिक्त तैनाती करनी पड़ी।
बताया जा रहा है कि किसानों का गुस्सा अथॉरिटी द्वारा विकास कार्यों के नाम पर अधिग्रहीत जमीन के मुआवजे और प्लॉट आवंटन में हो रही देरी को लेकर है। किसान संगठन के नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। महापंचायत में यह निर्णय लिया गया कि आने वाले दिनों में आंदोलन की दिशा तय करने के लिए एक बड़ी रणनीतिक बैठक बुलाई जाएगी।
किसानों ने साफ कहा कि अब सिर्फ आश्वासन नहीं, बल्कि ठोस कार्यवाही चाहिए, वरना आंदोलन और उग्र रूप लेगा। इस दौरान पुलिस प्रशासन की ओर से भारी फोर्स तैनात रही और पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई।
बड़ी खबरेंView All
नोएडा
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग