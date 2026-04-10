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गौतमबुद्धनगर: मतदाता सूची में बड़ी ‘सफाई’, 3.60 लाख नाम कटे, दादरी में सबसे ज्यादा वोटर्स

Voter List 2026 Update: गौतमबुद्धनगर में मतदाता सूची का शुद्धिकरण, 3.60 लाख नाम लिस्ट से हटाए गए। दादरी में सबसे अधिक 6.05 लाख वोटर्स, जबकि नोएडा का जेंडर रेशियो सबसे कम।

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नोएडा

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Imran Ansari

Apr 10, 2026

गौतमबुद्धनगर में 3.60 लाख नाम वोटर लिस्ट से कटे

Gautam Buddha Nagar Voter List 2026:गौतमबुद्धनगर जिले की मतदाता सूची में प्रशासन ने एक बड़ा शुद्धिकरण अभियान चलाया है, जिसके तहत करीब 3.60 लाख मतदाताओं के नाम लिस्ट से हटा दिए गए हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 27 अक्टूबर 2025 तक जिले में कुल 18.65 लाख मतदाता दर्ज थे, जो छंटनी के बाद जनवरी 2026 तक घटकर 14.18 लाख रह गए थे। हालांकि, नए पंजीकरण के बाद 10 अप्रैल 2026 तक यह संख्या थोड़ी सुधरकर 15.05 लाख पहुँच गई है। इतनी बड़ी कटौती के कारण जिले का ईपी (इलेक्टर-पापुलेशन) रेशियो 67.67% से गिरकर 54.59% रह गया है।

इस बदलाव का एक सकारात्मक पहलू जिले के जेंडर रेशियो में सुधार के रूप में सामने आया है। मतदाता सूची से अशुद्धियां हटने के बाद अब हर एक हजार पुरुषों पर महिला मतदाताओं की संख्या 817 से बढ़कर 828 हो गई है। वर्तमान आंकड़ों के अनुसार, जिले में कुल 8.23 लाख पुरुष, 6.81 लाख महिलाएं और 50 थर्ड जेंडर मतदाता पंजीकृत हैं। प्रशासन का मानना है कि इस सफाई से फर्जी या दोहरे मतदान की संभावना खत्म होगी और आगामी चुनावों में वास्तविक मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित होगी।

क्षेत्रवार विश्लेषण करें तो दादरी विधानसभा सीट 6.05 लाख मतदाताओं के साथ जिले में सबसे बड़ी बनी हुई है, जहाँ का जेंडर रेशियो भी सर्वाधिक 844 दर्ज किया गया है। इसके विपरीत, जेवर विधानसभा में सबसे कम 3.12 लाख मतदाता हैं। वहीं, हाई-प्रोफाइल मानी जाने वाली नोएडा विधानसभा सीट पर जेंडर रेशियो जिले में सबसे कम (810) पाया गया है। सूची में हुए इस बड़े फेरबदल ने राजनीतिक दलों को अपनी रणनीतियों पर दोबारा विचार करने के लिए मजबूर कर दिया है।

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Published on:

10 Apr 2026 06:27 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Noida / गौतमबुद्धनगर: मतदाता सूची में बड़ी ‘सफाई’, 3.60 लाख नाम कटे, दादरी में सबसे ज्यादा वोटर्स

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