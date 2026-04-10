गौतमबुद्धनगर: मतदाता सूची में बड़ी ‘सफाई’, 3.60 लाख नाम कटे, दादरी में सबसे ज्यादा वोटर्स

Gautam Buddha Nagar Voter List 2026:गौतमबुद्धनगर जिले की मतदाता सूची में प्रशासन ने एक बड़ा शुद्धिकरण अभियान चलाया है, जिसके तहत करीब 3.60 लाख मतदाताओं के नाम लिस्ट से हटा दिए गए हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 27 अक्टूबर 2025 तक जिले में कुल 18.65 लाख मतदाता दर्ज थे, जो छंटनी के बाद जनवरी 2026 तक घटकर 14.18 लाख रह गए थे। हालांकि, नए पंजीकरण के बाद 10 अप्रैल 2026 तक यह संख्या थोड़ी सुधरकर 15.05 लाख पहुँच गई है। इतनी बड़ी कटौती के कारण जिले का ईपी (इलेक्टर-पापुलेशन) रेशियो 67.67% से गिरकर 54.59% रह गया है।